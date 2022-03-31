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***ATLFA* *ZORLF* *OSMEN* *TCRYT* *DNFIN* *QNBFL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

31.03.2022 17:41
***ATLFA* *ZORLF* *OSMEN* *TCRYT* *DNFIN* *QNBFL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifik


***ATLFA******ZORLF******OSMEN******TCRYT******DNFIN******QNBFL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [OSMEN, TCRYT, ATLFA, ZORLF, DNFIN, QNBFL]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. OSMEN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFOSMK62235 60.000.000 31.03.2022 30.06.2022 04.04.2022
- Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. TCRYT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTCMD82231 25.000.000 31.03.2022 11.08.2022 04.04.2022
- Atılım Faktoring A.Ş. ATLFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFATFK32312 10.000.000 31.03.2022 28.03.2023 04.04.2022
- Zorlu Faktoring A.Ş. ZORLF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFZORF92228 25.000.000 30.03.2022 28.09.2022 04.04.2022
- Deniz Finansal Kiralama A.Ş. DNFIN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDNFK62233 250.000.000 30.03.2022 29.06.2022 04.04.2022
- QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. QNBFL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFFKR72212 56.000.000 31.03.2022 27.07.2022 04.04.2022


İlgili Şirketler [OSMEN, TCRYT, ATLFA, ZORLF, DNFIN, QNBFL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014637


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ASUZU 74,80 146.750.890 % 10,00  
AYCES 72,05 6.276.427 % 10,00  
ULUSE 113,30 5.704.404 % 10,00  
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Altın Gr. 916 917 5,63  
Cumhuriyet 6.067 6.159 31,00  
Tam 6.036 6.187 29,60  
Yarım 2.917 2.993 14,32  
Çeyrek 1.463 1.496 7,15  
Gümüş.Ons 24,90 24,92 0,03  
Gümüş Gr. 11,73 11,75 0,02  
B. Petrol 108 108 -3,47  
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