***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıSER-BERKERHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2020-31.12.2020Seçildiği Genel Kurul Toplantısı TarihiTescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarŞirket yönetim kurulumuz, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.1. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, ayrıca denetimden sorumlu komitenin de görüşü alınarak, şirketimizin 01/01/2020 – 31/12/2020 tarihli hesap döneminde Konsolide Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporlarının denetlenmesi, finansal tabloların bağımsız denetimi faaliyetinin gerçekleştirilmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, SER-BERKER BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin belirlenmesine,2. Keyfiyetin yapılacak ilk genel kurul toplantısında şirketimiz genel kurul onayına sunulmasına,3. Onayı takip Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne tescil ve ilan ettirilmesine karar verilmesine,Toplantıya katılanların OY BİRLİĞİ ile karar verilmiştir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878311BIST