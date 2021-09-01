***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
01.09.2021 21:44
***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
TTK BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz bugün (01 Eylül 2021) yapmış olduğu toplantıda, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı TTK ve 6362 sayılı SPK uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak,Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetimi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, TTK Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961355
BIST
18:051.474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.476
|
|Önceki Kapanış
|: 1.474
|
1.479
En Düşük
1.468
18:058,2934
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0097
|Açılış
|: 8,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3280
|
8,3102
En Düşük
8,2739
18:059,8533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0294
|Açılış
|: 9,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8200
|
9,8587
En Düşük
9,8110
18:05483,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,18
|Açılış
|: 483,36
|
|Önceki Kapanış
|: 483,57
|
484,89
En Düşük
482,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SUMAS
|99,00
|1.325.603
|% 10,00
|
|EGEPO
|5,50
|679.729
|% 10,00
|
|KONTR
|58,35
|43.498.470
|% 9,99
|
|PSDTC
|24,46
|70.375.312
|% 9,98
|
|PSDTC
|24,46
|70.375.312
|% 9,98
|
|KARYE
|13,82
|35.535.712
|% -9,38
|
|UFUK
|22,34
|187.618
|% -5,74
|
|EUKYO
|5,47
|2.959.627
|% -4,87
|
|AGYO
|3,57
|15.948.604
|% -3,51
|
|SERVE
|14,99
|330.731
|% -3,29
|
|GARAN
|9,83
|1.304.270.782
|% -0,51
|
|THYAO
|12,90
|1.149.612.265
|% 1,74
|
|SASA
|28,04
|632.664.800
|% 2,04
|
|KOZAL
|105,40
|627.541.328
|% 1,93
|
|TUPRS
|103,60
|594.452.766
|% 1,87
|
|YKBNK
|2,62
|585.389.194
|% -0,76
|
|GARAN
|9,83
|1.304.270.782
|% -0,51
|
|ODAS
|1,52
|193.726.144
|% 4,11
|
|THYAO
|12,90
|1.149.612.265
|% 1,74
|
|PETKM
|6,16
|534.749.685
|% -0,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2913
|8,2934
|% 0,12
|
|Euro
|9,8427
|9,8533
|% 0,30
|
|Sterlin
|11,3891
|11,4462
|% 0,07
|
|Frank
|9,0194
|9,0737
|% 0,02
|
|Riyal
|2,2041
|2,2151
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|-0,74
|
|Altın Gr.
|483
|483
|-0,68
|
|Cumhuriyet
|3.204
|3.253
|-14,00
|
|Tam
|3.189
|3.269
|-8,20
|
|Yarım
|1.541
|1.582
|-3,97
|
|Çeyrek
|773
|791
|-1,98
|
|Gümüş.Ons
|24,12
|24,16
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,01
|
|B. Petrol
|71,31
|71,31
|-0,28
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59BERA
Yüzde 4.60 oranında artışla 10.23 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 380, 594 adet işlem
-
17:57AKSGY
Yüzde 4.32 oranında artışla 1.93 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 279, 039 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 18 artarak (% 0.01 ) 1, 589
-
17:55DOAS
Yüzde 5.00 oranında artışla 29.40 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 795, 946 adet işlem
-
17:54METUR
Yüzde 6.08 oranında artışla 4.01 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 716, 757 adet işlem