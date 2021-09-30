***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
30.09.2021 18:43
***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.09.2021 21:44:12
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
TTK BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz 2021 yılı mali tablolarımızın denetimi için TTK Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. ni atamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965968
BIST
18:051.406
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 14,47
|Açılış
|: 1.394
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.409
En Düşük
1.386
18:058,8961
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0209
|Açılış
|: 8,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9431
En Düşük
8,8530
18:0510,3124
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0433
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3985
En Düşük
10,2740
18:05502,70
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 7,88
|Açılış
|: 502,70
|
|Önceki Kapanış
|: 494,81
|
504,08
En Düşük
492,35
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VBTYZ
|20,74
|53.653.103
|% 9,97
|
|KARYE
|15,91
|99.464.936
|% 9,95
|
|EDATA
|11,09
|72.527.873
|% 9,91
|
|CANTE
|13,80
|56.365.242
|% 4,55
|
|CASA
|129,90
|229.082
|% 4,17
|
|RALYH
|5,87
|498.298
|% -9,97
|
|BIOEN
|33,12
|214.083.979
|% -9,95
|
|YEOTK
|77,10
|70.357.744
|% -9,35
|
|KTSKR
|37,56
|303.074.536
|% -8,48
|
|MANAS
|16,48
|51.612.001
|% -4,68
|
|KTSKR
|37,56
|303.074.536
|% -8,48
|
|BIOEN
|33,12
|214.083.979
|% -9,95
|
|ORCAY
|16,90
|163.039.673
|% -1,46
|
|KIMMR
|3,21
|132.950.583
|% -4,18
|
|TRILC
|12,27
|117.607.793
|% -2,70
|
|KIMMR
|3,21
|132.950.583
|% -4,18
|
|AKYHO
|2,08
|34.019.490
|% 1,96
|
|BOBET
|4,82
|69.218.267
|% -3,98
|
|BERA
|10,44
|109.662.603
|% -3,33
|
|PEKGY
|0,95
|9.370.559
|% -1,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8940
|8,8961
|% -0,23
|
|Euro
|10,3042
|10,3124
|% -0,42
|
|Sterlin
|11,9224
|11,9822
|% -0,07
|
|Frank
|9,4750
|9,5321
|% -0,24
|
|Riyal
|2,3633
|2,3751
|% -0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|31,53
|
|Altın Gr.
|502
|502
|7,68
|
|Cumhuriyet
|3.301
|3.351
|27,00
|
|Tam
|3.285
|3.368
|30,18
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|14,60
|
|Çeyrek
|796
|815
|7,30
|
|Gümüş.Ons
|21,97
|22,00
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,30
|0,13
|
|B. Petrol
|78,81
|78,81
|0,72
|