***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
19.04.2023 18:16
***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
TTK BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemine ait mali tabloların bağımsız denetimini yapmak üzere TTK Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin atanmasına ve keyfiyetin yapılacak ilk genel kurul toplantısında şirketimiz genel kurulunun onayına sunulmasına karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140143
BIST
18:055.061
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 42,52
|Açılış
|: 5.026
|
|Önceki Kapanış
|: 5.019
|
5.093
En Düşük
4.975
18:0519,4054
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0045
|Açılış
|: 20,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0880
|
19,6400
En Düşük
19,3794
18:0521,3277
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0496
|Açılış
|: 22,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,9800
|
21,5151
En Düşük
21,1806
18:051.241,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -9,20
|Açılış
|: 1.241,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.250,58
|
1.252,44
En Düşük
1.228,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKART
|24,64
|13.036.693
|% 10,00
|
|HALKB
|12,55
|510.283.739
|% 9,99
|
|KOPOL
|39,40
|766.883.073
|% 9,99
|
|GESAN
|84,80
|1.494.911.773
|% 9,99
|
|MEPET
|4,63
|30.651.560
|% 9,98
|
|KERVN
|0,90
|4.252.595
|% -10,00
|
|IMASM
|51,45
|264.896.075
|% -9,97
|
|AKMGY
|79,80
|18.232.990
|% -9,97
|
|DIRIT
|6,90
|892.510
|% -7,01
|
|BURVA
|35,14
|61.550.104
|% -6,54
|
|KOZAL
|23,28
|5.994.738.345
|% -1,36
|
|AKBNK
|18,48
|2.741.827.607
|% 2,84
|
|THYAO
|134,70
|2.707.395.394
|% -1,10
|
|ISCTR
|12,29
|2.521.922.189
|% 2,33
|
|KOZAA
|46,00
|2.357.065.853
|% -1,12
|
|KOZAL
|23,28
|5.994.738.345
|% -1,36
|
|ISCTR
|12,29
|2.521.922.189
|% 2,33
|
|YKBNK
|10,50
|1.789.264.333
|% 2,44
|
|AKBNK
|18,48
|2.741.827.607
|% 2,84
|
|EKGYO
|6,80
|1.007.702.987
|% 1,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4003
|19,4054
|% 0,02
|
|Euro
|21,2895
|21,3277
|% 0,23
|
|Sterlin
|24,0574
|24,1780
|% 0,11
|
|Frank
|21,5097
|21,6392
|% -0,21
|
|Riyal
|5,1575
|5,1834
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.992
|1.992
|-13,70
|
|Altın Gr.
|1.242
|1.242
|-8,37
|
|Cumhuriyet
|8.924
|9.059
|93,00
|
|Tam
|8.963
|9.150
|100,00
|
|Yarım
|4.377
|4.480
|49,00
|
|Çeyrek
|2.189
|2.247
|25,00
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,23
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|15,72
|15,74
|0,03
|
|B. Petrol
|83,47
|83,47
|-1,30
|