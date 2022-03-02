***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu (SPK), 16.12.2021 tarih ve 65/1803 sayılı kararı ile Şirket'imizin kayıtlı sermaye sisteminden çıkarılmasına karar vermiştir.Bu nedenle, Şirketimizin esas sermaye sisteminde faaliyetlerine devam etmesi için gerekli ana sözleşme değişikliğini yapmak amacıyla, Şirketimiz yönetim kurulu bugün yapmış olduğu toplantıda, Şirketimiz ana sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 7'nci maddesinin tadil edilmesine ve ana sözleşmemizde gerekli değişikliklerin yapılabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünü ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznini almak amacıyla gerekli başvuruların yapılmasına ve gerekli izinlerin alınması şartıyla, ana sözleşme tadillerinin yapılacak ilk genel kurulda Genel Kurulun onayına sunulmasına karar vermiştir.Ana sözleşme tadil tasarısı pdf olarak ekte sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006630BIST