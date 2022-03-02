***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
02.03.2022 20:03
***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 16.12.2021 tarih ve 65/1803 sayılı kararı ile Şirket'imizin kayıtlı sermaye sisteminden çıkarılmasına karar vermiştir.
Bu nedenle, Şirketimizin esas sermaye sisteminde faaliyetlerine devam etmesi için gerekli ana sözleşme değişikliğini yapmak amacıyla, Şirketimiz yönetim kurulu bugün yapmış olduğu toplantıda, Şirketimiz ana sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 7'nci maddesinin tadil edilmesine ve ana sözleşmemizde gerekli değişikliklerin yapılabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünü ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznini almak amacıyla gerekli başvuruların yapılmasına ve gerekli izinlerin alınması şartıyla, ana sözleşme tadillerinin yapılacak ilk genel kurulda Genel Kurulun onayına sunulmasına karar vermiştir.
Ana sözleşme tadil tasarısı pdf olarak ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006630
BIST
18:051.986
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 16,18
|Açılış
|: 1.974
|
|Önceki Kapanış
|: 1.970
|
2.000
En Düşük
1.962
18:0514,1200
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 0,2244
|Açılış
|: 14,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9100
|
14,1331
En Düşük
13,8221
18:0515,6970
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,1902
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7384
En Düşük
15,4208
18:05870,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,99
|Açılış
|: 870,80
|
|Önceki Kapanış
|: 868,98
|
881,22
En Düşük
863,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|70,95
|11.106.001
|% 10,00
|
|SELVA
|16,84
|11.275.169
|% 9,99
|
|SANEL
|9,93
|7.314.057
|% 9,97
|
|PRKAB
|43,50
|26.868.358
|% 9,96
|
|YUNSA
|13,70
|25.713.169
|% 9,95
|
|BASCM
|4,05
|545.715
|% -10,00
|
|POLTK
|603,00
|31.997.212
|% -10,00
|
|AKFGY
|3,61
|111.097.840
|% -9,98
|
|ATSYH
|14,38
|2.267.994
|% -9,96
|
|KARYE
|15,56
|34.835.923
|% -9,95
|
|KRDMD
|12,86
|6.386.876.309
|% 4,89
|
|THYAO
|25,98
|4.953.246.441
|% 2,85
|
|EREGL
|34,48
|3.817.107.649
|% 3,92
|
|ASELS
|22,96
|1.759.770.469
|% -4,33
|
|GARAN
|11,62
|1.303.643.917
|% 0,00
|
|KRDMD
|12,86
|6.386.876.309
|% 4,89
|
|YKBNK
|3,65
|1.005.277.584
|% 0,55
|
|THYAO
|25,98
|4.953.246.441
|% 2,85
|
|EREGL
|34,48
|3.817.107.649
|% 3,92
|
|GARAN
|11,62
|1.303.643.917
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1018
|14,1254
|% 1,65
|
|Euro
|15,6360
|15,6999
|% 1,25
|
|Sterlin
|18,8087
|18,9030
|% 1,91
|
|Frank
|15,2527
|15,3446
|% 1,23
|
|Riyal
|3,7527
|3,7715
|% 1,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|-26,19
|
|Altın Gr.
|869
|869
|0,36
|
|Cumhuriyet
|5.816
|5.904
|104,00
|
|Tam
|5.780
|5.926
|95,35
|
|Yarım
|2.794
|2.867
|46,13
|
|Çeyrek
|1.401
|1.433
|23,06
|
|Gümüş.Ons
|25,06
|25,09
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|11,35
|11,37
|-0,02
|
|B. Petrol
|110
|110
|5,17
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MGROS
Yüzde 4.25 oranında artışla 37.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 446, 235 adet işlem
-
17:56SELVA
Yüzde 5.75 oranında artışla 16.19 lira fiyatla işlem gören hissede 532, 840 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 51 artarak (% 0.48 ) 1, 792
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KONKA, DOBUR, PRKAB, YYAPI, SANEL, ISGYO, YUNSA, MSGYO
-
17:55
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KARYE, POLTK, AKFGY, DIRIT