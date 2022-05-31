***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
31.05.2022 22:03
***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.03.2022 20:03:51 ve 09.04.2022 19:23:47
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin esas sermaye sisteminde faaliyetlerine devam etmesi için gerekli ana sözleşme değişikliğini yapmak amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüş verdiği Şirketimiz ana sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 7'nci maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak T.C. Ticaret Bakanlığı ana sözleşmemizde gerekli değişikliklerin yapılabilmesi için izin vermiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüş ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın izin verdiği ana sözleşmemizin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 7'nci maddesinin tadil metni EK'te pdf olarak gönderilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033722
BIST
18:052.547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 19,94
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.527
|
2.554
En Düşük
2.528
18:0516,4201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0399
|Açılış
|: 16,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3730
|
16,4373
En Düşük
16,3367
18:0517,6424
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0233
|Açılış
|: 17,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,7259
En Düşük
17,5195
18:05968,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -8,58
|Açılış
|: 968,86
|
|Önceki Kapanış
|: 977,44
|
980,54
En Düşük
967,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|314,60
|51.057.474
|% 10,00
|
|MRGYO
|1,54
|22.743.341
|% 10,00
|
|MZHLD
|73,25
|19.398.555
|% 9,98
|
|ESCOM
|16,22
|47.546.854
|% 9,97
|
|SILVR
|14,13
|7.057.423
|% 9,96
|
|AKFGY
|2,23
|310.662.808
|% -9,72
|
|KZBGY
|70,00
|110.127.307
|% -9,62
|
|BURCE
|25,16
|13.732.204
|% -8,11
|
|AVGYO
|3,11
|27.913.907
|% -7,16
|
|LIDFA
|8,69
|4.739.689
|% -5,23
|
|THYAO
|49,90
|9.320.331.244
|% 0,77
|
|SAHOL
|21,22
|3.815.438.469
|% -0,09
|
|TUPRS
|271,10
|3.170.179.603
|% 4,67
|
|SISE
|20,98
|2.734.633.929
|% 1,59
|
|SASA
|36,48
|2.395.482.019
|% 6,73
|
|EKGYO
|2,87
|1.618.217.548
|% 6,69
|
|YKBNK
|4,61
|1.985.751.218
|% 1,32
|
|DOHOL
|4,01
|1.206.933.944
|% 1,52
|
|TSKB
|2,22
|599.522.105
|% 5,21
|
|KARSN
|6,99
|1.773.187.360
|% -3,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3833
|16,3869
|% 0,04
|
|Euro
|17,5870
|17,6290
|% -0,21
|
|Sterlin
|20,6172
|20,7206
|% -0,22
|
|Frank
|17,0271
|17,1296
|% -0,07
|
|Riyal
|4,3620
|4,3839
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.838
|-17,20
|
|Altın Gr.
|969
|969
|-8,23
|
|Cumhuriyet
|6.477
|6.575
|-20,00
|
|Tam
|6.440
|6.603
|-24,94
|
|Yarım
|3.113
|3.194
|-12,06
|
|Çeyrek
|1.561
|1.597
|-6,03
|
|Gümüş.Ons
|21,54
|21,56
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|11,35
|11,36
|-0,23
|
|B. Petrol
|116
|116
|-1,50
|