***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.03.2022 20:03:51 ve 09.04.2022 19:23:47Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin esas sermaye sisteminde faaliyetlerine devam etmesi için gerekli ana sözleşme değişikliğini yapmak amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüş verdiği Şirketimiz ana sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 7'nci maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak T.C. Ticaret Bakanlığı ana sözleşmemizde gerekli değişikliklerin yapılabilmesi için izin vermiştir.Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüş ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın izin verdiği ana sözleşmemizin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 7'nci maddesinin tadil metni EK'te pdf olarak gönderilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033722BIST