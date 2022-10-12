***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme









***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar7'nci maddesi tadil edilen Şirket Esas Sözleşmesi'nin güncel hali EK'te gönderilmektedir.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG NoKURULUŞ 19/08/1994 24/08/1994 360211 21/04/1995 26/04/1995 377511 15/06/2004 22/06/2004 607611 03/06/2005 08/06/2005 632011 08/04/2009 13/04/2009 72901,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21, 22,23,24,25,26,27,28 ve 29 maddeler değiştirilmiş, 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 ve Geçici Madde 1, Geçici Madde 2, Geçici Madde 3, Geçici Madde 4 maddeler ilga edilmiştir. 18/07/2012 24/07/2012 81183,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23 ve 24 maddeler değiştirilmiş, 25,26,27,28 ve 29 maddeler ilga edilmiştir. 17/07/2013 23/07/2013 83697 08/10/2013 14/10/2013 84233,12 22/08/2016 26/08/2016 91467 13/02/2017 17/02/2017 92667 07/10/2022 12/10/2022 10680http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071330BIST