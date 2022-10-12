***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme
12.10.2022 18:45
***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
7'nci maddesi tadil edilen Şirket Esas Sözleşmesi'nin güncel hali EK'te gönderilmektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
KURULUŞ 19/08/1994 24/08/1994 3602
11 21/04/1995 26/04/1995 3775
11 15/06/2004 22/06/2004 6076
11 03/06/2005 08/06/2005 6320
11 08/04/2009 13/04/2009 7290
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21, 22,23,24,25,26,27,28 ve 29 maddeler değiştirilmiş, 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 ve Geçici Madde 1, Geçici Madde 2, Geçici Madde 3, Geçici Madde 4 maddeler ilga edilmiştir. 18/07/2012 24/07/2012 8118
3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23 ve 24 maddeler değiştirilmiş, 25,26,27,28 ve 29 maddeler ilga edilmiştir. 17/07/2013 23/07/2013 8369
7 08/10/2013 14/10/2013 8423
3,12 22/08/2016 26/08/2016 9146
7 13/02/2017 17/02/2017 9266
7 07/10/2022 12/10/2022 10680
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071330
BIST