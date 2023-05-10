***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar2023 YILI I.3 AYLIK FAALİYET RAPORU EK'te pdf olarak gönderilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149853BIST