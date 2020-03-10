***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor
10.03.2020 22:44
***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
8.000.000 2.492.363 1.160.002 8.359 235.252 -9.881.638 2.014.338 212.825 2.227.163
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
12.787 -171.361 -158.574 294.957 136.383
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-7.612 28.201 20.589 28.988 49.577
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-3.169 -3.169 -3.169
Dönem Sonu Bakiyeler
8.000.000 2.492.363 1.160.002 13.534 263.453 -9.884.807 -171.361 1.873.184 536.770 2.409.954
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
8.000.000 2.492.363 1.160.002 13.534 264.952 -9.886.306 -171.361 1.873.184 536.770 2.409.954
Transferler
4.638 -175.999 171.361
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-144.041 713.436 569.395 22.274 591.669
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-72.678 -72.678 -72.678
Dönem Sonu Bakiyeler
8.000.000 2.492.363 1.160.002 -130.507 269.590 -10.134.983 713.436 2.369.901 559.044 2.928.945
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
394.462 -196.308
Dönem Karı (Zararı)
735.710 123.596
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
735.710 123.596
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-50.099 156.424
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-143.822 206.731
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-254.762 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-254.762 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
33.563 -45.129
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
33.563 709
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 21.457
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 -67.295
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
314.922 -9.128
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 3.950
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 3.950
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-452.947 -491.230
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-39.672 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.273.546 2.723.185
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.273.546 2.723.185
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-809.595 109.512
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-411.614 109.512
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-397.981
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.965.488 84.280
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-613.325 220.416
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.663.811 -1.209.152
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6.663.811 -1.209.152
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
197.543 -19.648
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.359.906 481.921
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
634.922 204.470
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
724.984 277.451
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
27.419 -2.881.744
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
232.664 -211.210
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
161.798 14.902
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
97.791 46.410
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 110.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 110.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
97.791 -110.000
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
97.791 -110.000
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 46.410
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-485.673 147.555
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 485.673
Kredilerden Nakit Girişleri
0 485.673
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-485.673 -338.118
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-485.673 -338.118
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.580 -2.343
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.580 -2.343
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.354 6.697
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.934 4.354
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 10.934 4.354
Finansal Yatırımlar
5 39.672
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
39.672
Ticari Alacaklar
7.459.280 1.930.972
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 7.459.280 1.930.972
Diğer Alacaklar
11 851.290 35.237
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
411.614
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
439.676 35.237
Stoklar
9 1.965.488 0
Peşin Ödenmiş Giderler
10 706.458 379.297
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
706.458 379.297
Diğer Dönen Varlıklar
318.592 85.775
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 318.592 85.775
ARA TOPLAM
11.351.714 2.435.635
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.351.714 2.435.635
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
0 6.458
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 0 6.458
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 2.151.699 2.193.366
Maddi Duran Varlıklar
12 543.847 462.697
Tesis, Makine ve Cihazlar
93.136 0
Taşıtlar
128.159 85.266
Mobilya ve Demirbaşlar
13.013 0
Özel Maliyetler
309.539 0
Diğer Maddi Duran Varlıklar
377.431
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 5.008.116 5.001.568
Şerefiye
5.001.568 5.001.568
Bilgisayar Yazılımları
6.548
Peşin Ödenmiş Giderler
10 286.164 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
286.164
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 283.853 556.118
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.273.679 8.220.207
TOPLAM VARLIKLAR
19.625.393 10.655.842
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 10.043 10.043
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
10.043 10.043
Banka Kredileri
10.043 10.043
Ticari Borçlar
7 8.526.072 1.440.469
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.526.072 1.440.469
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 217.159 19.616
Diğer Borçlar
11 5.601.093 4.587.445
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4.373.929 3.739.007
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.227.164 848.438
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 100.594 64.239
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
100.594 64.239
Kısa Vadeli Karşılıklar
19 32.330 32.330
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
32.330 32.330
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 1.575.718 1.181.103
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.575.718 1.181.103
ARA TOPLAM
16.063.009 7.335.245
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.063.009 7.335.245
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 0 485.673
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 485.673
Banka Kredileri
0 485.673
Ticari Borçlar
7 0 421.792
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
0 421.792
Diğer Borçlar
11 412.091 2.091
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
412.091 2.091
Uzun Vadeli Karşılıklar
18 221.348 1.087
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
221.348 1.087
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
633.439 910.643
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
16.696.448 8.245.888
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.369.901 1.873.184
Ödenmiş Sermaye
16 8.000.000 8.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
2.492.363 2.492.363
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.160.002 1.160.002
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16 -130.507 13.534
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-130.507 13.534
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-130.507 13.534
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
268.094 263.456
Yasal Yedekler
268.094 263.456
Diğer Yedekler
0 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-10.133.487 -9.884.810
Net Dönem Karı veya Zararı
713.436 -171.361
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
559.044 536.770
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.928.945 2.409.954
TOPLAM KAYNAKLAR
19.625.393 10.655.842
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
20 10.837.742 5.725.533
Satışların Maliyeti
20 -9.327.187 -5.319.593
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.510.555 405.940
BRÜT KAR (ZARAR)
1.510.555 405.940
Genel Yönetim Giderleri
21 -678.941 -445.695
Pazarlama Giderleri
21 -299.182 -203.157
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 598.173 1.545.701
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -243.391 -914.738
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
887.214 388.051
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 233.278 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -41.667 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.078.825 388.051
Finansman Giderleri
23 -1.451 -273.583
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.077.374 114.468
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
17 -341.664 9.128
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-86.018 -121.464
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-255.646 130.592
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
735.710 123.596
DÖNEM KARI (ZARARI)
735.710 123.596
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16 22.274 294.957
Ana Ortaklık Payları
16 713.436 -171.361
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
16 -144.041 5.175
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-186.698 5.313
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
42.657 -138
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
42.657 -138
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-144.041 5.175
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
591.669 128.771
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22.274 294.957
Ana Ortaklık Payları
569.395 -166.186
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826700
BIST