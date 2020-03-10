***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8.000.000 2.492.363 1.160.002 8.359 235.252 -9.881.638 2.014.338 212.825 2.227.163Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)12.787 -171.361 -158.574 294.957 136.383Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-7.612 28.201 20.589 28.988 49.577Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-3.169 -3.169 -3.169Dönem Sonu Bakiyeler8.000.000 2.492.363 1.160.002 13.534 263.453 -9.884.807 -171.361 1.873.184 536.770 2.409.954Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8.000.000 2.492.363 1.160.002 13.534 264.952 -9.886.306 -171.361 1.873.184 536.770 2.409.954Transferler4.638 -175.999 171.361Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-144.041 713.436 569.395 22.274 591.669Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-72.678 -72.678 -72.678Dönem Sonu Bakiyeler8.000.000 2.492.363 1.160.002 -130.507 269.590 -10.134.983 713.436 2.369.901 559.044 2.928.945Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI394.462 -196.308Dönem Karı (Zararı)735.710 123.596Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)735.710 123.596Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-50.099 156.424Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler-143.822 206.731Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-254.762 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-254.762 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler33.563 -45.129Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler33.563 709Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 21.457Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 -67.295Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler314.922 -9.128Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 3.950Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 3.950İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-452.947 -491.230Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-39.672 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-5.273.546 2.723.185İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-5.273.546 2.723.185Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-809.595 109.512İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-411.614 109.512İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-397.981Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.965.488 84.280Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-613.325 220.416Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.663.811 -1.209.152İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6.663.811 -1.209.152Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)197.543 -19.648Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.359.906 481.921İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)634.922 204.470İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)724.984 277.451Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)27.419 -2.881.744Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları232.664 -211.210Vergi İadeleri (Ödemeleri)161.798 14.902YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI97.791 46.410Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 110.000Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 110.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları97.791 -110.000Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları97.791 -110.000Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 46.410FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-485.673 147.555Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 485.673Kredilerden Nakit Girişleri0 485.673Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-485.673 -338.118Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-485.673 -338.118YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.580 -2.343NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.580 -2.343DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.354 6.697DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ10.934 4.354Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 10.934 4.354Finansal Yatırımlar5 39.672Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri39.672Ticari Alacaklar7.459.280 1.930.972İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 7.459.280 1.930.972Diğer Alacaklar11 851.290 35.237İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar411.614İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar439.676 35.237Stoklar9 1.965.488 0Peşin Ödenmiş Giderler10 706.458 379.297İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler706.458 379.297Diğer Dönen Varlıklar318.592 85.775İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar15 318.592 85.775ARA TOPLAM11.351.714 2.435.635TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR11.351.714 2.435.635DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar0 6.458İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 0 6.458Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller14 2.151.699 2.193.366Maddi Duran Varlıklar12 543.847 462.697Tesis, Makine ve Cihazlar93.136 0Taşıtlar128.159 85.266Mobilya ve Demirbaşlar13.013 0Özel Maliyetler309.539 0Diğer Maddi Duran Varlıklar377.431Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 5.008.116 5.001.568Şerefiye5.001.568 5.001.568Bilgisayar Yazılımları6.548Peşin Ödenmiş Giderler10 286.164 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler286.164Ertelenmiş Vergi Varlığı17 283.853 556.118TOPLAM DURAN VARLIKLAR8.273.679 8.220.207TOPLAM VARLIKLAR19.625.393 10.655.842KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 10.043 10.043İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar10.043 10.043Banka Kredileri10.043 10.043Ticari Borçlar7 8.526.072 1.440.469İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8.526.072 1.440.469Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar8 217.159 19.616Diğer Borçlar11 5.601.093 4.587.445İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4.373.929 3.739.007İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.227.164 848.438Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 100.594 64.239İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)100.594 64.239Kısa Vadeli Karşılıklar19 32.330 32.330Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar32.330 32.330Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 1.575.718 1.181.103İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.575.718 1.181.103ARA TOPLAM16.063.009 7.335.245TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER16.063.009 7.335.245UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 0 485.673İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 485.673Banka Kredileri0 485.673Ticari Borçlar7 0 421.792İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar0 421.792Diğer Borçlar11 412.091 2.091İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar412.091 2.091Uzun Vadeli Karşılıklar18 221.348 1.087Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar221.348 1.087TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER633.439 910.643TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER16.696.448 8.245.888ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.369.901 1.873.184Ödenmiş Sermaye16 8.000.000 8.000.000Sermaye Düzeltme Farkları2.492.363 2.492.363Paylara İlişkin Primler (İskontolar)1.160.002 1.160.002Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)16 -130.507 13.534Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-130.507 13.534Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-130.507 13.534Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler268.094 263.456Yasal Yedekler268.094 263.456Diğer Yedekler0 0Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-10.133.487 -9.884.810Net Dönem Karı veya Zararı713.436 -171.361Kontrol Gücü Olmayan Paylar559.044 536.770TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.928.945 2.409.954TOPLAM KAYNAKLAR19.625.393 10.655.842Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 10.837.742 5.725.533Satışların Maliyeti20 -9.327.187 -5.319.593TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.510.555 405.940BRÜT KAR (ZARAR)1.510.555 405.940Genel Yönetim Giderleri21 -678.941 -445.695Pazarlama Giderleri21 -299.182 -203.157Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 598.173 1.545.701Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -243.391 -914.738ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)887.214 388.051Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 233.278 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler24 -41.667 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.078.825 388.051Finansman Giderleri23 -1.451 -273.583SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.077.374 114.468Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri17 -341.664 9.128Dönem Vergi (Gideri) Geliri-86.018 -121.464Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-255.646 130.592SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)735.710 123.596DÖNEM KARI (ZARARI)735.710 123.596Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar16 22.274 294.957Ana Ortaklık Payları16 713.436 -171.361Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar16 -144.041 5.175Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-186.698 5.313Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler42.657 -138Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi42.657 -138Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-144.041 5.175TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)591.669 128.771Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar22.274 294.957Ana Ortaklık Payları569.395 -166.186http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826700BIST