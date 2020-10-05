***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-15.759 4.218Dönem Karı (Zararı)148.759 478.855Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler128.403 -60.075Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler121.613 95.487Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 -254.762Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 -254.762Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-38.249 18.867Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-38.249 18.867Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler45.039 80.333İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-292.921 -414.562Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-579.701 -1.317.989İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-579.701 -1.317.989Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 -972.967İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 -972.967Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler651.028 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-83.310 16.102Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler632.750 1.200.164İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)632.750 1.200.164Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-120.421 84.728Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-831.253 470.616İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-383.874 -239.850İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-447.379 710.466Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-38.597 25.300İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler76.583 79.484Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-155.156 79.484Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)231.739 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-15.759 4.218YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI107.052 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)107.052 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)91.293 4.218NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)91.293 4.218DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ50.606 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ141.899 4.218Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8.000.000 2.492.363 1.160.002 13.534 264.952 -9.886.286 -171.361 1.873.204 536.770 2.409.974Transferler4.638 -175.999 171.361Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)6.320 499.146 -13.971 485.175Dönem Karı (Zararı)492.826Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-72.701 -72.701 -72.701Dönem Sonu Bakiyeler8.000.000 2.492.363 1.160.002 19.854 269.590 -10.134.986 492.826 2.299.649 522.799 2.822.448Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8.000.000 2.492.363 1.160.002 -140.832 263.456 -10.403.195 683.153 2.054.947 843.715 2.898.662Transferler683.153 -683.153Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)157.854 148.759 306.613 117.777 424.390Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-10.725 -10.725Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)1.496 1.496 1.496Dönem Sonu Bakiyeler8.000.000 2.492.363 1.160.002 17.022 264.952 -9.720.042 148.759 2.363.056 950.767 3.313.823Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri141.899 50.606Ticari Alacaklar8.001.975 7.459.280İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8.001.975 7.459.280Diğer Alacaklar888.296 851.290İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar411.614 411.614İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar476.682 439.676Stoklar1.314.460 1.965.488Peşin Ödenmiş Giderler789.069 706.458Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar53.521 0Diğer Dönen Varlıklar284.419 318.590İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar284.419 318.590ARA TOPLAM11.473.639 11.351.712TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR11.473.639 11.351.712DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller2.118.705 2.151.699Maddi Duran Varlıklar455.828 543.847Tesis, Makine ve Cihazlar75.836 93.136Taşıtlar104.250 128.159Mobilya ve Demirbaşlar8.736 13.013Özel Maliyetler267.006 309.539Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.007.516 5.008.116Şerefiye5.001.568 5.001.568Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.948 6.548Peşin Ödenmiş Giderler286.863 286.164İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler286.863 286.164Ertelenmiş Vergi Varlığı477.454 283.853TOPLAM DURAN VARLIKLAR8.346.366 8.273.679TOPLAM VARLIKLAR19.820.005 19.625.391KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar10.043 10.043Ticari Borçlar9.158.822 8.526.072İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9.158.822 8.526.072Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar96.738 217.159Diğer Borçlar4.769.840 5.601.093İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3.990.055 4.373.929İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar779.785 1.227.164Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)61.997 100.594Kısa Vadeli Karşılıklar32.330 32.330Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar32.330 32.330Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.880.395 1.605.999İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.880.395 1.605.999ARA TOPLAM16.010.165 16.093.290TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER16.010.165 16.093.290UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar412.091 412.091İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar412.091 412.091Uzun Vadeli Karşılıklar25.245 221.348Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25.245 221.348Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü58.681 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER496.017 633.439TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER16.506.182 16.726.729ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.363.056 2.054.947Ödenmiş Sermaye8.000.000 8.000.000Sermaye Düzeltme Farkları2.492.363 2.492.363Paylara İlişkin Primler (İskontolar)1.160.002 1.160.002Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)17.022 -140.832Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17.022 -140.832Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17.022 -140.832Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler264.952 263.456Yasal Yedekler264.952 263.456Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-9.720.042 -10.403.195Net Dönem Karı veya Zararı148.759 683.153Kontrol Gücü Olmayan Paylar950.767 843.715TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.313.823 2.898.662TOPLAM KAYNAKLAR19.820.005 19.625.391Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat6.457.027 3.915.468 3.640.906 2.979.381Satışların Maliyeti-5.812.011 -3.320.035 -3.414.865 -2.867.975TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)645.016 595.433 226.041 111.406BRÜT KAR (ZARAR)645.016 595.433 226.041 111.406Genel Yönetim Giderleri-362.887 -153.023 -159.973 -73.865Pazarlama Giderleri-156.141 -45.147 0 -17.317Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler32.002 385.539 32.002 268.512Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-70.198 -239.409 -70.157 -194.703ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)87.792 543.393 27.913 94.033Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-14.862 -14.862FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)87.792 528.531 27.913 79.171Finansman Giderleri-1.215 -841SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)86.577 528.531 27.072 79.171Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri179.959 -49.676 179.959 -49.676Dönem Vergi (Gideri) Geliri-28.618 -28.618Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri179.959 -21.058 179.959 -21.058SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)266.536 478.855 207.031 29.495DÖNEM KARI (ZARARI)266.536 478.855 207.031 29.495Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar117.777 -13.971 78.407 -35.871Ana Ortaklık Payları148.759 492.826 128.624 65.366Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar157.854 6.320 157.854 6.320Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)197.318 8.404 197.318 8.404Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-39.464 -2.084 -39.464 -2.084Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)157.854 6.320 157.854 6.320TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)424.390 485.175 364.885 35.815Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar117.777 -13.971 78.407 -35.871Ana Ortaklık Payları306.613 499.146 286.478 71.686http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878367BIST