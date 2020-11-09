***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8.000.000 2.492.363 1.160.002 13.534 264.952 -9.886.286 -171.361 1.873.204 536.770 2.409.974Diğer DüzeltmelerTransferler4.638 -175.999 171.361Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)5.173 521.191 526.364 13.799 540.163Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-72.701 -72.701 -72.701Dönem Sonu Bakiyeler8.000.000 2.492.002 1.160.002 18.707 269.590 -10.134.986 521.191 2.326.867 550.569 2.877.436Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8.000.000 2.492.363 1.160.002 -140.832 263.456 -10.403.195 683.153 2.054.947 843.715 2.898.662Transferler683.153 -683.153Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)165.739 11-12-13 186.301 146.318Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler990.226 -254.762Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-92.195 18.939Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 -92.195 18.939Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler87.479 75.025İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-516.956 -538.140Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -962.268 -1.964.727Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-44.219 -22.762Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 1.185.307 -422.994Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -379.026 16.102Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 233.202 2.161.022Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)8 -105.253 130.327Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-918.180 -460.408İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)4 -471.680 -439.614İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-446.500 -20.794Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)24 22.114 25.300İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler451.367 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)114.092 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)337.275Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları820.594 -17.630Vergi İadeleri (Ödemeleri)-442.719 17.494YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-233.488Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-30.355Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-30.355Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-203.133FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)144.387 -136NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)144.387 -136DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ50.606 4.354DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ194.993 4.218Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 194.993 50.606Ticari Alacaklar7.431.322 7.459.280İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 7.431.322 7.459.280Diğer Alacaklar7 895.509 851.290İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 411.614 411.614İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar483.895 439.676Stoklar9 780.181 1.965.488Peşin Ödenmiş Giderler10 1.084.785 706.458Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar24 104.081 0Diğer Dönen Varlıklar205.994 318.590ARA TOPLAM10.696.865 11.351.712TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR10.696.865 11.351.712DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 2.107.182 2.151.699Maddi Duran Varlıklar11 433.182 543.847Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.007.352 5.008.116Şerefiye13 5.001.568 5.001.568Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 5.784 6.548Peşin Ödenmiş Giderler286.863 286.164İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 286.863 286.164Ertelenmiş Vergi Varlığı24 636.284 283.853TOPLAM DURAN VARLIKLAR8.470.863 8.273.679TOPLAM VARLIKLAR19.167.728 19.625.391KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 10.043 10.043Ticari Borçlar6 8.759.274 8.526.072Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar8 111.906 217.159Diğer Borçlar7 4.682.913 5.601.093İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 3.902.249 4.373.929İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 780.664 1.227.164Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 122.708 100.594Kısa Vadeli Karşılıklar14 32.330 32.330Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 1.985.931 1.605.999ARA TOPLAM15.705.105 16.093.290TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER15.705.105 16.093.290UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar7 412.091 412.091Uzun Vadeli Karşılıklar15.514 221.348Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar8-15 15.514 221.348Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 58.615TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER486.220 633.439TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER16.191.325 16.726.729ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.335.821 2.054.947Ödenmiş Sermaye17 8.000.000 8.000.000Birleşme Denkleştirme Hesabı2.492.363 2.492.363Paylara İlişkin Primler (İskontolar)1.160.002 1.160.002Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-27.193 -140.832Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-27.193 -140.832Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-27.193 -140.832Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler264.952 263.456Yasal Yedekler264.952 263.456Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-9.720.042 -10.403.195Net Dönem Karı veya Zararı165.739 683.153Kontrol Gücü Olmayan Paylar640.582 843.715TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.976.403 2.898.662TOPLAM KAYNAKLAR19.167.728 19.625.391Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 12.683.662 5.700.726 6.226.635 1.785.258Satışların Maliyeti18 -11.333.865 -4.804.213 -5.521.854 -1.484.178TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.349.797 896.513 704.781 301.080BRÜT KAR (ZARAR)1.349.797 896.513 704.781 301.080Genel Yönetim Giderleri19-20 -589.502 -226.559 -226.615 -73.536Pazarlama Giderleri19-20 -156.141 -280.298 0 -235.151Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 74.429 368.117 42.427 -17.422Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -1.084.524 -239.409 -1.014.326 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-405.941 518.364 -493.733 -25.029Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 79.208 79.208Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 -25.365 -10.503FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-405.941 572.207 -493.733 43.676Finansman Giderleri22 -2.709 -1.494SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-408.650 572.207 -495.227 43.676Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri381.295 -37.217 201.336 12.459Dönem Vergi (Gideri) Geliri-21.468 7.150Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri381.295 -15.749 201.336 5.309SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-27.355 534.990 -293.891 56.135DÖNEM KARI (ZARARI)-27.355 534.990 -293.891 56.135Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-193.094 13.799 -310.871 27.770Ana Ortaklık Payları165.739 521.191 16.980 28.365Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar113.639 5.173 -44.215 -1.147Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)142.049 6.933 -55.269 -1.471Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-28.410 -1.760 11.054 324Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-28.410 -1.760 11.054 324Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)113.639 5.173 -44.215 -1.147TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)86.284 540.163 -338.106 54.988Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar86.284 540.163 -338.106 54.988Ana Ortaklık Payları0 0 0 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887557BIST