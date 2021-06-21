***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8.000.000 2.492.363 1.160.002 -130.507 264.952 -9.715.116 713.436 2.369.901 559.044 2.928.945Transferler-713.436Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)199.899 1.024.353 1.224.252 225.493 1.449.745Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-298.207 317.185 18.978Dönem Sonu Bakiyeler8.000.000 2.492.363 1.160.002 69.392 264.952 -9.715.116 1.024.353 3.295.946 1.101.722 4.397.668Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8.000.000 2.492.363 1.160.002 69.392 264.952 -9.715.116 1.024.353 3.295.946 1.101.722 4.397.668Transferler1.024.353 -1.024.913Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-28.309 -540.022 -568.331 42.869 -525.462Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)89.258 89.258 89.258Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler65.289 65.289Dönem Sonu Bakiyeler8.000.000 2.492.363 1.160.002 41.083 264.952 -8.601.505 -540.022 2.816.874 1.209.880 4.026.754Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-147.108 -219.604Dönem Karı (Zararı)-497.153 1.024.353Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler324.235 -123.896Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler24.293 154.290Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 23.337Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler16.299 51.574Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler283.643 -280.484Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler0 -72.613İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler91.765 -998.734Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-768.808 -3.712.185Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler27.004 -62.677Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-237.986 1.191.304Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler831.796 2.443.880Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler295.519 -1.969.183İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)295.519 -1.969.183İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-55.760 1.110.127Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-81.153 -98.277Vergi İadeleri (Ödemeleri)-65.955 -121.327YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI139.883 204.240Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -44.869Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-44.869Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler5.430 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)134.453 249.109FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-7.225 -15.364NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-7.225 -15.364DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ35.242 50.606DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ28.017 35.242Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 28.018 35.242Ticari Alacaklar10,36 11.913.776 10.412.525İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 11.913.776 10.412.525Diğer Alacaklar11,36 779.159 806.163İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar779.159 806.163Stoklar13 1.012.170 774.184Peşin Ödenmiş Giderler14 1.214.785 1.095.000Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar35 27.590 0Diğer Dönen Varlıklar14 197.466 183.378ARA TOPLAM15.172.964 13.306.492TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR15.172.964 13.306.492DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 2.118.705 2.118.705Maddi Duran Varlıklar18 444.055 468.348Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 5.007.188 5.007.188Şerefiye20 5.001.568 5.001.568Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 5.620 5.620Peşin Ödenmiş Giderler14 0 5.430İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5.430Ertelenmiş Vergi Varlığı35 307.994 277.846TOPLAM DURAN VARLIKLAR7.877.942 7.877.517TOPLAM VARLIKLAR23.050.906 21.184.009KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 10.043 0Ticari Borçlar10,36 11.840.345 9.992.463İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 11.840.345 9.992.463Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar24 172.421 91.759Diğer Borçlar11,36 4.277.697 4.081.910İlişkili Taraflara Diğer Borçlar36 1.382.416 1.204.973İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 2.895.281 2.876.937Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 81.366 62.296Kısa Vadeli Karşılıklar24,22 28.552 28.552Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26 2.170.096 2.091.983ARA TOPLAM18.580.520 16.348.963TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER18.580.520 16.348.963UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 412.089 412.091İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar11,36 0 0Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar11,36 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar11 412.089 412.091Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar24 31.543 15.244Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler10.043TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER443.632 437.378TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER19.024.152 16.786.341ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.816.874 3.295.946Ödenmiş Sermaye8.000.000 8.000.000Sermaye Düzeltme Farkları2.492.363 2.492.363Paylara İlişkin Primler (İskontolar)1.160.002 1.160.002Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)41.083 69.392Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)41.083 69.392Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)41.083 69.392Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler264.953 264.952Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-8.601.505 -9.715.116Net Dönem Karı veya Zararı-540.022 1.024.353Kontrol Gücü Olmayan Paylar1.209.880 1.101.722TOPLAM ÖZKAYNAKLAR4.026.754 4.397.668TOPLAM KAYNAKLAR23.050.906 21.184.009Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 6.851.745 21.487.147Satışların Maliyeti28 -6.636.925 -19.432.684TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)214.820 2.054.463BRÜT KAR (ZARAR)214.820 2.054.463Genel Yönetim Giderleri29,30 -330.780 -727.852Pazarlama Giderleri29,30 -8.095 -457.451Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 651.213 1.793.615Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -1.016.197 -1.308.589ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-489.039 1.354.186FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-489.039 1.354.186Finansman Giderleri-8.114 -31.727SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-497.153 1.322.459Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 -72.613Dönem Vergi (Gideri) Geliri35 0 -121.327Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 0 48.714SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-497.153 1.249.846DÖNEM KARI (ZARARI)-497.153 1.249.846Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar42.869 225.493Ana Ortaklık Payları27 -540.022 1.024.353Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar41.083 249.874Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)41.083 249.874Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-8.217 -49.975Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-8.217 -49.975Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-8.217 -49.975DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)32.866 199.899TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-464.287 1.449.745Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar42.868 225.493Ana Ortaklık Payları-507.155 1.224.252http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943222BIST