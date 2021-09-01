***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8.000.000 2.492.363 1.160.002 -130.507 269.590 -10.134.983 713.436 2.369.901 559.044 2.928.945Diğer Düzeltmeler140.025 140.025 140.025Transferler9.240 713.416 -713.436 9.240 9.240Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 20.135 20.135 -39.370 -19.235Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 989.526 989.526Dönem Sonu Bakiyeler8.000.000 2.492.363 1.160.002 -130.507 278.830 -9.281.522 20.135 2.539.301 1.509.200 4.048.501Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.20 -28.309 -540.022 -568.331 42.869 -525.462Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler65.289 65.289Dönem Sonu Bakiyeler8.000.000 2.492.363 1.160.002 41.083 264.952 -8.601.505 -540.022 2.816.874 1.209.880 4.026.754Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-147.108 273.319Dönem Karı (Zararı)-497.153 20.135Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler324.235 0Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler24.293 0Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler16.299 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler283.643 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler91.765 253.184Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-768.808 -4.050.629Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler27.004 -894.854Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-237.986 620.471Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler831.796 4.128.021Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler295.519 869.366İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)295.519 869.366İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-55.760 -419.191Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-81.153 273.319Vergi İadeleri (Ödemeleri)-65.955 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI139.883 -134.674Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 13.686Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 13.686Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler5.430 -146.269Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)134.453 -2.091FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-7.225 138.645NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-7.225 138.645DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ35.242 10.934DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ28.017 149.579Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 28.018 35.242Ticari Alacaklar10,36 11.913.776 10.412.525İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 11.913.776 10.412.525Diğer Alacaklar11,36 779.159 806.163İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar779.159 806.163Stoklar13 1.012.170 774.184Peşin Ödenmiş Giderler14 1.214.785 1.095.000Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar35 27.590 0Diğer Dönen Varlıklar14 197.466 183.378ARA TOPLAM15.172.964 13.306.492TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR15.172.964 13.306.492DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 2.118.705 2.118.705Maddi Duran Varlıklar18 444.055 468.348Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 5.007.188 5.007.188Şerefiye20 5.001.568 5.001.568Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 5.620 5.620Peşin Ödenmiş Giderler14 0 5.430İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5.430Ertelenmiş Vergi Varlığı35 307.994 277.846TOPLAM DURAN VARLIKLAR7.877.942 7.877.517TOPLAM VARLIKLAR23.050.906 21.184.009KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 10.043 0Ticari Borçlar10,36 11.840.345 9.992.463İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 11.840.345 9.992.463Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar24 172.421 91.759Diğer Borçlar11,36 4.277.697 4.081.910İlişkili Taraflara Diğer Borçlar36 1.382.416 1.204.973İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 2.895.281 2.876.937Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 81.366 62.296Kısa Vadeli Karşılıklar24,22 28.552 28.552Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26 2.170.096 2.091.983ARA TOPLAM18.580.520 16.348.963TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER18.580.520 16.348.963UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 412.089 412.091İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar11,36 0 0Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar11,36 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar11 412.089 412.091Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar24 31.543 15.244Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler10.043TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER443.632 437.378TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER19.024.152 16.786.341ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.816.874 3.295.946Ödenmiş Sermaye8.000.000 8.000.000Sermaye Düzeltme Farkları2.492.363 2.492.363Paylara İlişkin Primler (İskontolar)1.160.002 1.160.002Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)41.083 69.392Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)41.083 69.392Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)41.083 69.392Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler264.953 264.952Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-8.601.505 -9.715.116Net Dönem Karı veya Zararı-540.022 1.024.353Kontrol Gücü Olmayan Paylar1.209.880 1.101.722TOPLAM ÖZKAYNAKLAR4.026.754 4.397.668TOPLAM KAYNAKLAR23.050.906 21.184.009Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 6.851.745 2.816.121Satışların Maliyeti28 -6.636.925 -2.397.146TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)214.820 418.975BRÜT KAR (ZARAR)214.820 418.975Genel Yönetim Giderleri29,30 -330.780 -202.914Pazarlama Giderleri29,30 -8.095 -156.141Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 651.213 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -1.016.197 -41ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-489.039 59.879FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-489.039 59.879Finansman Giderleri-8.114 -374SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-497.153 59.505Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri35 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-497.153 59.505DÖNEM KARI (ZARARI)-497.153 59.505Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar42.869 39.370Ana Ortaklık Payları27 -540.022 20.135Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar41.083 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)41.083 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-8.217 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-8.217 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-8.217 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)32.866 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-464.287 59.505Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar42.868 39.370Ana Ortaklık Payları-507.155 20.135http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961353BIST