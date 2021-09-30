***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8.000.000 2.492.363 1.160.002 -130.507 269.590 -10.134.983 713.436 -9.421.547 2.369.901 559.044 2.928.945Transferler713.436 -713.436 0 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)157.854 148.759 148.759 306.613 117.777 424.390Dönem Karı (Zararı)148.759 148.759 148.759 117.777 266.536Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)157.854 157.854 0 157.854Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-298.495 -298.495 -298.495 273.946 -24.549Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-10.325 -4.638 -14.963 0 -14.963Dönem Sonu Bakiyeler8.000.000 2.492.363 1.160.002 17.022 264.952 -9.720.042 148.759 -9.571.283 2.363.056 950.767 3.313.823Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8.000.000 2.492.363 1.160.002 69.392 264.952 -9.715.116 1.024.353 -8.690.763 3.295.946 1.101.722 4.397.668Transferler1.024.353 -1.024.353 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)17.644 -232.630 -232.630 -214.986 81.134 -133.852Dönem Karı (Zararı)-232.630 -232.630 -232.630 81.134 -151.496Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)17.644 17.644 0 17.644Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-52.135 421.952 421.952 369.817 -246.369 123.448Dönem Sonu Bakiyeler8.000.000 2.492.363 1.160.002 34.901 264.952 -8.268.811 -232.630 -8.501.441 3.450.777 936.487 4.387.264Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-38.065 475.167Dönem Karı (Zararı)-232.630 148.759Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler188.307 -17.392Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler83.867 121.613Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler78.549 27.268Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler40.241 27.268Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler38.308 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.247 13.686Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-154.413 -179.959Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler179.057 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler105.877 355.382Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.563.495 -487.013İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.563.495 -487.013Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)0 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler18.715 -37.004İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)18.021 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)694 -37.004Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler186.540 651.028Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-116.263 -83.308Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.155.838 594.153İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4.155.838 594.153Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)98.518 -120.423Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler259.868 -142.703İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)259.868 -142.703Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)19.070 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler47.086 -19.348Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)47.086 -19.348Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları61.554 486.749Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 -11.582Vergi İadeleri (Ödemeleri)-99.619 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI150.811 -383.874İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış150.811 -383.874YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)112.746 91.293NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)112.746 91.293DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ35.242 50.606DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ147.988 141.899Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri147.988 35.242Ticari Alacaklar14.976.018 10.412.525İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar14.976.018 10.412.525Diğer Alacaklar805.469 806.163İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar805.469 806.163Stoklar5 587.644 774.184Peşin Ödenmiş Giderler1.216.693 1.095.000İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.216.693 1.095.000Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar99.619 0Diğer Dönen Varlıklar136.292 183.378İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar136.292 183.378ARA TOPLAM17.969.723 13.306.492TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR17.969.723 13.306.492DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 2.100.684 2.118.705Maddi Duran Varlıklar7 384.947 468.348Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.006.724 5.007.188Peşin Ödenmiş Giderler0 5.430İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 5.430Ertelenmiş Vergi Varlığı453.972 277.846TOPLAM DURAN VARLIKLAR7.946.327 7.877.517TOPLAM VARLIKLAR25.916.050 21.184.009KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar14.148.301 9.992.463İlişkili Taraflara Ticari Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar14.148.301 9.992.463Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar190.277 91.759Diğer Borçlar6.584.572 6.173.893İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 1.355.784 1.204.973İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5.228.788 4.968.920Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)81.366 62.296İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)81.366 62.296Kısa Vadeli Karşılıklar66.860 28.552Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar9 66.860 28.552ARA TOPLAM21.071.376 16.348.963TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER21.071.376 16.348.963UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar10.043 10.043Diğer Borçlar412.091 412.091İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar412.091 412.091Uzun Vadeli Karşılıklar35.276 15.244Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar35.276 15.244TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER457.410 437.378TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER21.528.786 16.786.341ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.450.777 3.295.946Ödenmiş Sermaye10 8.000.000 8.000.000Sermaye Düzeltme Farkları10 2.492.363 2.492.363Paylara İlişkin Primler (İskontolar)1.160.002 1.160.002Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)34.901 69.392Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)34.901 69.392Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)10 34.901 69.392Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler264.952 264.952Yasal Yedekler10 264.952 264.952Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-8.268.811 -9.715.116Net Dönem Karı veya Zararı-232.630 1.024.353Kontrol Gücü Olmayan Paylar936.487 1.101.722TOPLAM ÖZKAYNAKLAR4.387.264 4.397.668TOPLAM KAYNAKLAR25.916.050 21.184.009Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17.922.247 6.457.027 11.070.502 3.640.906Satışların Maliyeti-17.001.933 -5.812.011 -10.365.008 -3.414.865TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)920.314 645.016 705.494 226.041BRÜT KAR (ZARAR)920.314 645.016 705.494 226.041Genel Yönetim Giderleri-522.482 -362.887 -191.702 -159.973Pazarlama Giderleri-304.850 -156.141 -296.755Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler692.660 32.002 41.447 32.002Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-1.081.986 -70.198 -65.789 -70.157ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-296.344 87.792 192.695 27.913FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-296.344 87.792 192.695 27.913Finansman Giderleri-9.565 -1.215 -1.451 -841SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-305.909 86.577 191.244 27.072Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri154.413 179.959 154.413 179.959Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri154.413 179.959 154.413 179.959SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-151.496 266.536 345.657 207.031DÖNEM KARI (ZARARI)-151.496 266.536 345.657 207.031Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar81.134 117.777 38.265 78.407Ana Ortaklık Payları-232.630 148.759 307.392 128.624Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,01894000 0,03317000 0,04307000 0,02588000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç(Zarar) -0,01894000 0,03317000 0,04307000 0,02588000Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar17.644 157.854 -15.222 157.854Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar21.456 197.318 -19.627 197.318Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21.456 197.318 -19.627 197.318Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-3.812 -39.464 4.405 -39.464Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-3.812 -39.464 4.405 -39.464Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)17.644 157.854 -15.222 157.854TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-133.852 424.390 330.435 364.885Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar81.134 117.777 38.265 78.407Ana Ortaklık Payları-214.986 306.613 292.170 286.478http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965980BIST