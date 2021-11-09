***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8.000.000 2.492.363 1.160.002 -130.507 269.590 -10.134.983 713.436 2.369.901 559.044 2.928.945Diğer Düzeltmeler103.314 -4.638 98.676 0 98.676Transferler713.436 -713.436 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)17 165.739 165.739 -193.094 -27.355Dönem Karı (Zararı)17 165.739 165.739 -193.094 -27.355Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)17 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-298.495 -298.495 274.632 -23.863Dönem Sonu Bakiyeler8.000.000 2.492.363 1.160.002 -27.193 264.952 -9.720.042 165.739 2.335.821 640.582 2.976.403Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8.000.000 2.492.363 1.160.002 69.392 264.952 -9.715.116 1.024.353 3.295.946 1.101.722 4.397.668Diğer Düzeltmeler-53.028 421.952 368.924 -245.476 123.448Transferler1.024.353 -1.024.353Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)17 12.769 853.240 866.009 283.613 1.149.622Dönem Karı (Zararı)17 0 853.240 853.240 283.613 1.136.853Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)17 12.769 12.769 0 12.769Dönem Sonu Bakiyeler8.000.000 2.492.363 1.160.002 29.133 264.952 -8.268.811 853.240 4.530.879 1.139.859 5.670.738Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.472.607 646.422Dönem Karı (Zararı)853.240 165.739Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler954.126 -420.048Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler125.155 186.301Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler67.341 13.244Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler29.033 13.244Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler38.308 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.018 22.465Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler379.076 -381.295Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler381.536 -260.763İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-334.759 1.016.394Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.862.359 27.957İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.862.359 27.957Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11.884 -44.217İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)28.013 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-16.129 -44.217Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler240.644 1.185.307Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-174.228 -379.024Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.445.922 194.605İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.445.922 194.605Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)144.486 -105.255Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler835.514 -36.288İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)835.514 -36.288Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)946.905 60.711İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler76.473 112.598Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)76.473 112.598Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.472.607 762.085Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 -11.582Vergi İadeleri (Ödemeleri)-104.081YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-574.453 -30.355Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -30.355Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -30.355Vergi İadeleri (Ödemeleri)-574.453FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-856.423 -471.680İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış-856.423 -471.680YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)41.731 144.387NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)41.731 144.387DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ35.242 50.606DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ76.973 194.993Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 76.973 35.242Ticari Alacaklar7 14.274.882 10.412.525İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 14.274.882 10.412.525Diğer Alacaklar9 822.292 806.163İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 822.292 806.163Stoklar8 533.540 774.184Peşin Ödenmiş Giderler11 1.274.658 1.095.000İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 1.274.658 1.095.000Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 0Diğer Dönen Varlıklar16 106.905 183.378İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar16 106.905 183.378ARA TOPLAM17.089.250 13.306.492TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR17.089.250 13.306.492DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 2.090.692 2.118.705Maddi Duran Varlıklar13 343.891 468.348Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 5.006.492 5.007.188Peşin Ödenmiş Giderler11 0 5.430İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 0 5.430Ertelenmiş Vergi Varlığı18 495.027 277.846TOPLAM DURAN VARLIKLAR7.936.102 7.877.517TOPLAM VARLIKLAR25.025.352 21.184.009KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar7 11.438.385 9.992.463İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 11.438.385 9.992.463Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 236.245 91.759Diğer Borçlar9 6.152.984 6.173.893İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 348.550 1.204.973İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 5.804.434 4.968.920Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 1.009.201 62.296İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 1.009.201 62.296Kısa Vadeli Karşılıklar15 66.860 28.552Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 66.860 28.552ARA TOPLAM18.903.675 16.348.963TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER18.903.675 16.348.963UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 10.043 10.043Diğer Borçlar9 412.091 412.091İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 412.091 412.091Uzun Vadeli Karşılıklar10 28.805 15.244Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 28.805 15.244Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER450.939 437.378TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER19.354.614 16.786.341ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.530.879 3.295.946Ödenmiş Sermaye17 8.000.000 8.000.000Sermaye Düzeltme Farkları17 2.492.363 2.492.363Paylara İlişkin Primler (İskontolar)17 1.160.002 1.160.002Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)17 29.133 69.392Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 29.133 69.392Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 29.133 69.392Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 264.952 264.952Yasal Yedekler17 264.952 264.952Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları17 -8.268.811 -9.715.116Net Dönem Karı veya Zararı17 853.240 1.024.353Kontrol Gücü Olmayan Paylar17 1.139.859 1.101.722TOPLAM ÖZKAYNAKLAR5.670.738 4.397.668TOPLAM KAYNAKLAR25.025.352 21.184.009Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZA