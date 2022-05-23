***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor
23.05.2022 19:30
***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
8.000.000 2.492.363 1.160.002 69.392 69.392 69.392 264.952 -9.715.116 1.024.353 -8.690.763 3.295.946 1.101.722 4.397.668
Transferler
1.024.353 -1.024.353 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-28.309 -28.309 -28.309 -540.022 -540.022 -568.331 42.869 -525.462
Dönem Karı (Zararı)
-540.022 -540.022 -540.022 42.869 -497.153
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-28.309 -28.309 -28.309 -28.309 0 -28.309
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
65.289 65.289
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
89.258 89.258 89.258 0 89.258
Dönem Sonu Bakiyeler
8.000.000 2.492.363 1.160.002 41.083 41.083 41.083 264.952 -8.601.505 -540.022 -9.141.527 2.816.873 1.209.880 4.026.753
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
8.000.000 2.492.363 1.160.002 32.064 32.064 32.064 264.952 -8.268.811 795.606 -7.473.205 4.476.176 1.415.774 5.891.950
Transferler
795.606 -795.606 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20.864 20.864 20.864 93.793 93.793 114.657 82.249 196.906
Dönem Karı (Zararı)
93.793 93.793 93.793 82.249 176.042
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
20.864 20.864 20.864 20.864 0 20.864
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-9.640 -9.640 -9.640 -9.640 7.137 -2.503
Dönem Sonu Bakiyeler
8.000.000 2.492.363 1.160.002 43.288 43.288 43.288 264.952 -7.473.205 93.793 -7.379.412 4.581.193 1.505.160 6.086.353
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-222.710 -147.108
Dönem Karı (Zararı)
93.793 -497.153
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
93.793 -497.153
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
232.623 324.235
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
37.247 24.293
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
30.753 16.299
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
30.753 16.299
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.419 283.643
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.419 283.643
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
141.199 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-57.198 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-57.198 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
79.203 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
136.846 91.765
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.420.837 -768.808
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-12.420.837 -768.808
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 27.004
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 27.004
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
831.235 -237.986
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
0 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.687.239 831.796
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10.687.239 831.796
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
120.197 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
827.028 295.519
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
827.028 295.519
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
91.984 -55.760
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
91.984 -55.760
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
463.262 -81.153
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-8.319 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-677.653 -65.955
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
210.333 139.883
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
210.333 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
205.718 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.615 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 5.430
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 134.453
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.286 0
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
11.286 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.091 -7.225
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.091 -7.225
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
37.019 35.242
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
35.928 28.017
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 35.928 37.019
Ticari Alacaklar
7 28.277.006 15.856.169
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 28.277.006 15.856.169
Diğer Alacaklar
9 1.001.825 1.001.825
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.001.825 1.001.825
Stoklar
8 551.055 1.382.290
Peşin Ödenmiş Giderler
11 2.420.542 2.420.542
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 2.420.542 2.420.542
Diğer Dönen Varlıklar
16 46.962 138.946
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 46.962 138.946
ARA TOPLAM
32.333.318 20.836.791
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
32.333.318 20.836.791
DURAN VARLIKLAR
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 2.070.708 2.080.700
Maddi Duran Varlıklar
13 128.793 304.491
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 5.001.568 5.006.260
Peşin Ödenmiş Giderler
11 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 458.416 522.766
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.659.485 7.914.217
TOPLAM VARLIKLAR
39.992.803 28.751.008
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Ticari Borçlar
7 26.325.840 15.638.601
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 26.325.840 15.638.601
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 319.188 198.991
Diğer Borçlar
9 5.893.975 5.055.661
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 101.445 90.159
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 5.792.530 4.965.502
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 755.606 755.606
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 755.606 755.606
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 82.748 677.653
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 66.860 66.860
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 66.860 66.860
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
33.444.217 22.393.372
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
33.444.217 22.393.372
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 10.043 10.043
Diğer Borçlar
9 412.091 412.091
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 412.091 412.091
Uzun Vadeli Karşılıklar
40.099 43.552
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 40.099 43.552
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
462.233 465.686
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
33.906.450 22.859.058
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.581.193 4.476.176
Ödenmiş Sermaye
17 8.000.000 8.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 2.492.363 2.492.363
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 1.160.002 1.160.002
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17 43.288 32.064
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 43.288 32.064
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 43.288 32.064
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 264.952 264.952
Yasal Yedekler
17 264.952 264.952
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 -7.473.205 -8.268.811
Net Dönem Karı veya Zararı
17 93.793 795.606
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
17 1.505.160 1.415.774
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.086.353 5.891.950
TOPLAM KAYNAKLAR
39.992.803 28.751.008
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
11.645.318 6.851.745
Satışların Maliyeti
-11.190.548 -6.636.925
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
454.770 214.820
BRÜT KAR (ZARAR)
454.770 214.820
Genel Yönetim Giderleri
-325.483 -330.780
Pazarlama Giderleri
0 -8.095
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
2.655.857 651.213
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-2.523.663 -1.016.197
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
261.481 -489.039
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
57.198 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
318.679 -489.039
Finansman Gelirleri
0 0
Finansman Giderleri
-1.438 -8.114
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
317.241 -497.153
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-141.199 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-82.748 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-58.451 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
176.042 -497.153
DÖNEM KARI (ZARARI)
176.042 -497.153
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
82.249 42.869
Ana Ortaklık Payları
93.793 -540.022
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,01172000 0,06750000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,01172000 0,06750000
Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00000000 0,00000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
20.864 32.866
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
27.306 41.083
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-6.442 -8.217
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-6.442 -8.217
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.864 32.866
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
196.906 -464.287
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
82.249 42.869
Ana Ortaklık Payları
114.657 -507.156
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031913
BIST