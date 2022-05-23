***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8.000.000 2.492.363 1.160.002 69.392 69.392 69.392 264.952 -9.715.116 1.024.353 -8.690.763 3.295.946 1.101.722 4.397.668Transferler1.024.353 -1.024.353 0 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-28.309 -28.309 -28.309 -540.022 -540.022 -568.331 42.869 -525.462Dönem Karı (Zararı)-540.022 -540.022 -540.022 42.869 -497.153Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-28.309 -28.309 -28.309 -28.309 0 -28.309Birleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler65.289 65.289Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)89.258 89.258 89.258 0 89.258Dönem Sonu Bakiyeler8.000.000 2.492.363 1.160.002 41.083 41.083 41.083 264.952 -8.601.505 -540.022 -9.141.527 2.816.873 1.209.880 4.026.753Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8.000.000 2.492.363 1.160.002 32.064 32.064 32.064 264.952 -8.268.811 795.606 -7.473.205 4.476.176 1.415.774 5.891.950Transferler795.606 -795.606 0 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)20.864 20.864 20.864 93.793 93.793 114.657 82.249 196.906Dönem Karı (Zararı)93.793 93.793 93.793 82.249 176.042Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)20.864 20.864 20.864 20.864 0 20.864Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-9.640 -9.640 -9.640 -9.640 7.137 -2.503Dönem Sonu Bakiyeler8.000.000 2.492.363 1.160.002 43.288 43.288 43.288 264.952 -7.473.205 93.793 -7.379.412 4.581.193 1.505.160 6.086.353Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-222.710 -147.108Dönem Karı (Zararı)93.793 -497.153Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)93.793 -497.153Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler232.623 324.235Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler37.247 24.293Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler30.753 16.299Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler30.753 16.299Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.419 283.643Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler1.419 283.643Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler141.199 0Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-57.198 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-57.198 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler79.203 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler136.846 91.765Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-12.420.837 -768.808İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-12.420.837 -768.808Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 27.004İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 27.004Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler831.235 -237.986Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)0 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10.687.239 831.796İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10.687.239 831.796Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)120.197 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler827.028 295.519İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)827.028 295.519Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler91.984 -55.760Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)91.984 -55.760Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları463.262 -81.153Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-8.319 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)-677.653 -65.955YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI210.333 139.883Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri210.333 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri205.718 0Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.615 0Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 5.430Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 134.453FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.286 0İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış11.286 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.091 -7.225NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.091 -7.225DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ37.019 35.242DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ35.928 28.017Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 35.928 37.019Ticari Alacaklar7 28.277.006 15.856.169İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 28.277.006 15.856.169Diğer Alacaklar9 1.001.825 1.001.825İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 1.001.825 1.001.825Stoklar8 551.055 1.382.290Peşin Ödenmiş Giderler11 2.420.542 2.420.542İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 2.420.542 2.420.542Diğer Dönen Varlıklar16 46.962 138.946İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar16 46.962 138.946ARA TOPLAM32.333.318 20.836.791TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR32.333.318 20.836.791DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 2.070.708 2.080.700Maddi Duran Varlıklar13 128.793 304.491Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 5.001.568 5.006.260Peşin Ödenmiş Giderler11 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı18 458.416 522.766TOPLAM DURAN VARLIKLAR7.659.485 7.914.217TOPLAM VARLIKLAR39.992.803 28.751.008KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar0 0Ticari Borçlar7 26.325.840 15.638.601İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 26.325.840 15.638.601Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 319.188 198.991Diğer Borçlar9 5.893.975 5.055.661İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 101.445 90.159İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 5.792.530 4.965.502Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 755.606 755.606İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 755.606 755.606Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü18 82.748 677.653Kısa Vadeli Karşılıklar15 66.860 66.860Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 66.860 66.860Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0ARA TOPLAM33.444.217 22.393.372TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER33.444.217 22.393.372UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 10.043 10.043Diğer Borçlar9 412.091 412.091İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 412.091 412.091Uzun Vadeli Karşılıklar40.099 43.552Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 40.099 43.552TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER462.233 465.686TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER33.906.450 22.859.058ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.581.193 4.476.176Ödenmiş Sermaye17 8.000.000 8.000.000Sermaye Düzeltme Farkları17 2.492.363 2.492.363Paylara İlişkin Primler (İskontolar)17 1.160.002 1.160.002Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)17 43.288 32.064Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 43.288 32.064Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 43.288 32.064Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 264.952 264.952Yasal Yedekler17 264.952 264.952Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları17 -7.473.205 -8.268.811Net Dönem Karı veya Zararı17 93.793 795.606Kontrol Gücü Olmayan Paylar17 1.505.160 1.415.774TOPLAM ÖZKAYNAKLAR6.086.353 5.891.950TOPLAM KAYNAKLAR39.992.803 28.751.008Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11.645.318 6.851.745Satışların Maliyeti-11.190.548 -6.636.925TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)454.770 214.820BRÜT KAR (ZARAR)454.770 214.820Genel Yönetim Giderleri-325.483 -330.780Pazarlama Giderleri0 -8.095Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler2.655.857 651.213Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-2.523.663 -1.016.197ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)261.481 -489.039Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler57.198 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 0TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)318.679 -489.039Finansman Gelirleri0 0Finansman Giderleri-1.438 -8.114SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)317.241 -497.153Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-141.199 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri-82.748 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-58.451 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)176.042 -497.153DÖNEM KARI (ZARARI)176.042 -497.153Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar82.249 42.869Ana Ortaklık Payları93.793 -540.022Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,01172000 0,06750000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00000000 0,00000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,01172000 0,06750000Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00000000 0,00000000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar20.864 32.866Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)27.306 41.083Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-6.442 -8.217Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-6.442 -8.217Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)20.864 32.866TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)196.906 -464.287Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar82.249 42.869Ana Ortaklık Payları114.657 -507.156http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031913BIST