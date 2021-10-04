***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
04.10.2021 16:47
***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.09.2021 20:33:09 ve 01.10.2021 14:53:17
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2021 - 30.06.2021
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Bağımsız denetim raporu görüşü ve dipnotlar "İşletmenin Sürekliliği" bölümü
Değişikliğin Nedeni
Bağımsız Denetim Kurulu görüşünde bir paragraf değiştirilecekitr.
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Değişikliğin dönem net karına veya zararına etkisi yoktur.
Açıklamalar
Şirketimizin, 30.09.2021 tarihinde yayınladığı 2021/2.çeyrek dönemine ait konsolide mali tabloların
Bağımsız denetim raporu görüş kısmında "
İşletmenin Sürekliliği İle İlgili Önemli Belirsizlik"
kısmı ile dipnotlarda 19'uncu sayfada yer alan "İşletmenin Sürekliliği" bölümü düzeltildiği için değişecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966490
BIST
18:051.394
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -7,09
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.408
En Düşük
1.394
18:058,8703
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0149
|Açılış
|: 8,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,8851
En Düşük
8,8247
18:0510,3161
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0477
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,3319
En Düşük
10,2576
18:05503,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 2,09
|Açılış
|: 503,51
|
|Önceki Kapanış
|: 501,42
|
504,62
En Düşük
497,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FORMT
|1,43
|75.334.525
|% 10,00
|
|MAREN
|10,05
|890.039.861
|% 9,96
|
|AGYO
|3,09
|2.625.468
|% 9,96
|
|NUGYO
|10,28
|12.133.707
|% 9,95
|
|GARFA
|14,15
|2.459.478
|% 9,95
|
|BIOEN
|27,00
|242.789.893
|% -10,00
|
|OYLUM
|7,79
|4.128.816
|% -9,94
|
|RALYH
|4,77
|7.924.377
|% -9,83
|
|UTPYA
|19,93
|4.172.768
|% -7,30
|
|YBTAS
|9.259,80
|236.101
|% -7,30
|
|GARAN
|9,22
|1.535.373.820
|% -0,65
|
|THYAO
|13,87
|1.049.623.657
|% -1,28
|
|MAREN
|10,05
|890.039.861
|% 9,96
|
|TUPRS
|116,00
|732.535.657
|% 2,20
|
|YKBNK
|2,38
|507.688.607
|% -0,42
|
|YKBNK
|2,38
|507.688.607
|% -0,42
|
|GARAN
|9,22
|1.535.373.820
|% -0,65
|
|ODAS
|1,43
|170.392.960
|% 3,62
|
|EKGYO
|1,79
|165.363.268
|% 1,13
|
|MAREN
|10,05
|890.039.861
|% 9,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8679
|8,8703
|% 0,17
|
|Euro
|10,3112
|10,3161
|% 0,46
|
|Sterlin
|12,0303
|12,0906
|% 0,59
|
|Frank
|9,5527
|9,6103
|% 0,79
|
|Riyal
|2,3581
|2,3699
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.765
|4,30
|
|Altın Gr.
|503
|503
|1,83
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|-9,00
|
|Tam
|3.292
|3.374
|-4,20
|
|Yarım
|1.591
|1.632
|-2,03
|
|Çeyrek
|798
|816
|-1,02
|
|Gümüş.Ons
|22,55
|22,57
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,43
|0,01
|
|B. Petrol
|81,58
|81,58
|2,30
|