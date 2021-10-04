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***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği

04.10.2021 16:47



***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )

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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.09.2021 20:33:09 ve 01.10.2021 14:53:17
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2021 - 30.06.2021
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Bağımsız denetim raporu görüşü ve dipnotlar "İşletmenin Sürekliliği" bölümü
Değişikliğin Nedeni
Bağımsız Denetim Kurulu görüşünde bir paragraf değiştirilecekitr.
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Değişikliğin dönem net karına veya zararına etkisi yoktur.
Açıklamalar

Şirketimizin, 30.09.2021 tarihinde yayınladığı 2021/2.çeyrek dönemine ait konsolide mali tabloların 
Bağımsız denetim raporu görüş kısmında "
İşletmenin Sürekliliği İle İlgili Önemli Belirsizlik" 
kısmı ile dipnotlarda 19'uncu sayfada yer alan "İşletmenin Sürekliliği" bölümü düzeltildiği için değişecektir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966490


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Gümüş Gr. 6,43 6,43 0,01  
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