***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.09.2021 20:33:09 ve 01.10.2021 14:53:17Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi01.01.2021 - 30.06.2021Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarBağımsız denetim raporu görüşü ve dipnotlar "İşletmenin Sürekliliği" bölümüDeğişikliğin NedeniBağımsız Denetim Kurulu görüşünde bir paragraf değiştirilecekitr.Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiDeğişikliğin dönem net karına veya zararına etkisi yoktur.AçıklamalarŞirketimizin, 30.09.2021 tarihinde yayınladığı 2021/2.çeyrek dönemine ait konsolide mali tablolarınBağımsız denetim raporu görüş kısmında "İşletmenin Sürekliliği İle İlgili Önemli Belirsizlik"kısmı ile dipnotlarda 19'uncu sayfada yer alan "İşletmenin Sürekliliği" bölümü düzeltildiği için değişecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966490BIST