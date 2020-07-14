***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 14.07.2020Genel Kurul Tarihi 12.08.2020Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 11.08.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe KADIKÖYAdres Caddebostan Mahallesi Noter Sokak Taşkın Apt. No:16 Daire:2 Kadıköy - İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi2 - Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.3 - 01.01.2019–31.12.2019 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve 2019 yılına ait mali tabloların ayrı ayrı okunması, görüşülmesi, Genel Kurul'un onayına sunulması.4 - 2019 Yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu görüşünün okunması.5 - Sermayenin üçte ikiden fazlasının karşılıksız kalması nedeniyle TTK 376/2 uyarınca yönetim kurulunun zararın sebebi ve mali bünyenin iyileştirilmesi için uygun gördüğü iyileştirici önlemlerin Genel Kurula sunulması, müzakere edilmesi ve değerlendirilmesi6 - Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin, şirketin 2019 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.7 - Dönem içinde istifa eden veya vefat eden Yönetim Kurulu üyelerinin yerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan seçimlerin Genel Kurul'un onayına sunulması ve boş kalan yönetim kurulu üyelikleri için yeni üyelerin seçilmesi8 - - Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı hesap dönemi için kar dağıtımı hakkındaki önerisinin okunması ve kar dağıtımı (kar dağıtılıp/dağıtılmaması) konusunun görüşülmesi,9 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçilmesi,10 - Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve Kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda Şirket ortaklarının bilgilendirilmesi.11 - 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılı için yapılacak bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi,12 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hususunda Genel Kurulun bilgilendirilmesi13 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur hakkı ve ücretinin tespiti.14 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi.15 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi16 - Dilek ve öneriler, kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG İLAN METNİ 1.pdf - İlan MetniEK: 2 BİLGİLENDİRME DÖKUMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirket Yönetim Kurulumuz, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, şirket merkezinde Yönetim Kurulu başkanı Necdet DENİZ başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.1- Şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, 12.08.2020 günü saat 14:00'de, Caddebostan Mahallesi Noter Sokak Taşkın Apt. No:16 Daire:2 Kadıköy - İSTANBUL adresindeki Şirket merkezinde belirlenen gündem maddelerini görüşmek üzere yapılmasına,2-Bakanlık Temsilcisi atanması için Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'ne müracaata bulunulmasına,3-Genel Kurul Toplantısının TTK' nın 414'üncü maddesine göre ilanlı olarak yapılmasınaToplantıya katılanların OY BİRLİĞİ ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859983BIST