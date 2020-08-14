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***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

14.08.2020 12:15
GÜNCEL HABERLER



***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 12.08.2020
Genel Kurul Tarihi 14.09.2020
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.09.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KADIKÖY
Adres Caddebostan Mah. Noter Sok. Taşkın Apt. No: 16 D: 2 Kadıköy/İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi,
2 - Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 01.01.2019–31.12.2019 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve 2019 yılına ait mali tabloların ayrı ayrı okunması, görüşülmesi, Genel Kurul'un onayına sunulması,
4 - 2019 Yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu görüşünün okunması
5 - Sermayenin üçte ikiden fazlasının karşılıksız kalması nedeniyle TTK 376/2 uyarınca yönetim kurulunun zararın sebebi ve mali bünyenin iyileştirilmesi için uygun gördüğü iyileştirici önlemlerin Genel Kurula sunulması, müzakere edilmesi ve değerlendirilmesi
6 - Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin, şirketin 2019 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
7 - Dönem içinde istifa eden veya vefat eden Yönetim Kurulu üyelerinin yerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan seçimlerin Genel Kurul'un onayına sunulması ve boş kalan yönetim kurulu üyelikleri için yeni üyelerin seçilmesi,
8 - Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı hesap dönemi için kar dağıtımı hakkındaki önerisinin okunması ve kar dağıtımı (kar dağıtılıp/dağıtılmaması) konusunun görüşülmesi
9 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçilmesi,
10 - Şirketin üçüncü kişiler lehine v



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FADE 4,65 3.533.902 % 9,93  
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Riyal 1,9608 1,9707 % 0,49  
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13:33 Alış Satış %  
Altın Ons 1.948 1.949 -5,02  
Altın Gr. 462 462 1,25  
Cumhuriyet 3.071 3.118 27,00  
Tam 3.056 3.135 26,17  
Yarım 1.477 1.516 12,66  
Çeyrek 741 758 6,33  
Gümüş.Ons 26,63 26,68 -0,83  
Gümüş Gr. 6,31 6,33 -0,17  
B. Petrol 44,64 44,64 -0,32  
Seans Raporu 13:33
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