***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi GENEL KURUL TESCİLİ HAKKINDAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 12.08.2020Genel Kurul Tarihi 14.09.2020Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.09.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe KADIKÖYAdres Caddebostan Mah. Noter Sok. Taşkın Apt. No: 16 D: 2 Kadıköy/İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi,2 - Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - 01.01.2019–31.12.2019 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve 2019 yılına ait mali tabloların ayrı ayrı okunması, görüşülmesi, Genel Kurul'un onayına sunulması,4 - 2019 Yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu görüşünün okunması5 - Sermayenin üçte ikiden fazlasının karşılıksız kalması nedeniyle TTK 376/2 uyarınca yönetim kurulunun zararın sebebi ve mali bünyenin iyileştirilmesi için uygun gördüğü iyileştirici önlemlerin Genel Kurula sunulması, müzakere edilmesi ve değerlendirilmesi6 - Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin, şirketin 2019 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri7 - Dönem içinde istifa eden veya vefat eden Yönetim Kurulu üyelerinin yerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan seçimlerin Genel Kurul'un onayına sunulması ve boş kalan yönetim kurulu üyelikleri için yeni üyelerin seçilmesi,8 - Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı hesap dönemi için kar dağıtımı hakkındaki önerisinin okunması ve kar dağıtımı (kar dağıtılıp/dağıtılmaması) konusunun görüşülmesi9 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçilmesi,10 - Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve Kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda Şirket ortaklarının bilgilendirilmesi11 - 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılı için yapılacak bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi,12 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hususunda Genel Kurulun bilgilendirilmesi13 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur hakkı ve ücretinin tespiti,14 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,15 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi16 - Dilek ve öneriler, kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 atsyh ilan metni yenix.pdf - İlan MetniEK: 2 yeni atsyho bilgi.dk.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararların içeriğini gösteren Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur. Kamuoyunun bilgilerine sunarız. Saygılarımızla,Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 22.10.2020Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 genel kurul toplantı tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 hazirun listesi (4).pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk Açıklamalar1. 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı sonucu İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 22.10.2020 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883269BIST