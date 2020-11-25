***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 16.11.2020Genel Kurul Tarihi 18.12.2020Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 17.12.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe KADIKÖYAdres Caddebostan Mah. Noter Sok. Taşkın Apt. No: 16 D: 2 Kadıköy/İSTANBULGündem Maddeleri1 - 1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.3 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçilmesi.4 - Yönetim Kurulu üyeliklerinde meydana gelen boşalmalar sebebiyle Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereği seçilen üyelerin genel kurul onayına sunulması5 - Dilek ve öneriler, kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 AYH- 2020 OUGK-Bilgilendirme Dokümanı FİNAL 1.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 AYH- 2020 OUGK Davet.pdf - İlan MetniEk AçıklamalarŞirketimiz 16/11/2020 tarih ve 2020/22 sayılı Yönetim Kurulu Kararına istinaden 2020 yılı Olağanütü Genel Kurul Toplantısı, 18.12.2020 Cuma günü saat 14.00'da Caddebostan Mah. Noter Sok. Taşkın Apt. No: 16 D: 2 Kadıköy/İSTANBUL adresinde yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir.1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi2. Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3. Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçilmesi,4. Dönem içinde istifa eden Yönetim Kurulu üyelerinin yerine boş kalan yönetim kurulu üyelikleri için yeni üyelerin seçilmesi,5. Dilek ve öneriler, kapanışhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890034BIST