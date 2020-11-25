***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
25.11.2020 18:37
***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2020 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 16.11.2020
Genel Kurul Tarihi 18.12.2020
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 17.12.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KADIKÖY
Adres Caddebostan Mah. Noter Sok. Taşkın Apt. No: 16 D: 2 Kadıköy/İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - 1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçilmesi.
4 - Yönetim Kurulu üyeliklerinde meydana gelen boşalmalar sebebiyle Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereği seçilen üyelerin genel kurul onayına sunulması
5 - Dilek ve öneriler, kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 AYH- 2020 OUGK-Bilgilendirme Dokümanı FİNAL 1.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 AYH- 2020 OUGK Davet.pdf - İlan Metni
Ek Açıklamalar
Şirketimiz 16/11/2020 tarih ve 2020/22 sayılı Yönetim Kurulu Kararına istinaden 2020 yılı Olağanütü Genel Kurul Toplantısı, 18.12.2020 Cuma günü saat 14.00'da Caddebostan Mah. Noter Sok. Taşkın Apt. No: 16 D: 2 Kadıköy/İSTANBUL adresinde yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir.
1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi
2. Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçilmesi,
4. Dönem içinde istifa eden Yönetim Kurulu üyelerinin yerine boş kalan yönetim kurulu üyelikleri için yeni üyelerin seçilmesi,
5. Dilek ve öneriler, kapanış
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890034
BIST