***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 16.11.2020Genel Kurul Tarihi 18.12.2020Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 17.12.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe KADIKÖYAdres Caddebostan Mah. Noter Sok. Taşkın Apt. No: 16 D: 2 Kadıköy/İSTANBULGündem Maddeleri1 - 1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.3 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçilmesi.4 - Yönetim Kurulu üyeliklerinde meydana gelen boşalmalar sebebiyle Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereği seçilen üyelerin genel kurul onayına sunulması5 - Dilek ve öneriler, kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 AYH- 2020 OUGK-Bilgilendirme Dokümanı FİNAL 1.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 AYH- 2020 OUGK Davet.pdf - İlan MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? HayırYapılmama Nedeni Toplantı için gerekli olan nisap sayısı oluşmadığından ertelenmiştir.Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 TUTANAK ATLANTİS.pdf - TutanakEK: 2 HAZİRUN11.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimiz 16/11/2020 tarih ve 2020/22 sayılı Yönetim Kurulu Kararına istinaden 18.12.2020 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, toplantı nisap sayısı oluşmadığından yönetim kurulu tarafından belirlenecek ileri bir tarihe ertelenmiştir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893918BIST