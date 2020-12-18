***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
18.12.2020 18:32
***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 16.11.2020
Genel Kurul Tarihi 18.12.2020
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 17.12.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KADIKÖY
Adres Caddebostan Mah. Noter Sok. Taşkın Apt. No: 16 D: 2 Kadıköy/İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - 1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçilmesi.
4 - Yönetim Kurulu üyeliklerinde meydana gelen boşalmalar sebebiyle Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereği seçilen üyelerin genel kurul onayına sunulması
5 - Dilek ve öneriler, kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 AYH- 2020 OUGK-Bilgilendirme Dokümanı FİNAL 1.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 AYH- 2020 OUGK Davet.pdf - İlan Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Hayır
Yapılmama Nedeni Toplantı için gerekli olan nisap sayısı oluşmadığından ertelenmiştir.
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 TUTANAK ATLANTİS.pdf - Tutanak
EK: 2 HAZİRUN11.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz 16/11/2020 tarih ve 2020/22 sayılı Yönetim Kurulu Kararına istinaden 18.12.2020 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, toplantı nisap sayısı oluşmadığından yönetim kurulu tarafından belirlenecek ileri bir tarihe ertelenmiştir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893918
BIST