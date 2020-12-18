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***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

18.12.2020 18:32



***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 16.11.2020
Genel Kurul Tarihi 18.12.2020
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 17.12.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KADIKÖY
Adres Caddebostan Mah. Noter Sok. Taşkın Apt. No: 16 D: 2 Kadıköy/İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - 1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçilmesi.
4 - Yönetim Kurulu üyeliklerinde meydana gelen boşalmalar sebebiyle Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereği seçilen üyelerin genel kurul onayına sunulması
5 - Dilek ve öneriler, kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 AYH- 2020 OUGK-Bilgilendirme Dokümanı FİNAL 1.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 AYH- 2020 OUGK Davet.pdf - İlan Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Hayır
Yapılmama Nedeni Toplantı için gerekli olan nisap sayısı oluşmadığından ertelenmiştir.

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 TUTANAK ATLANTİS.pdf - Tutanak
EK: 2 HAZİRUN11.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimiz 16/11/2020 tarih ve 2020/22 sayılı Yönetim Kurulu Kararına istinaden 18.12.2020 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, toplantı nisap sayısı oluşmadığından yönetim kurulu tarafından belirlenecek ileri bir tarihe ertelenmiştir.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893918


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AKCNS 16,85 105.544.022 % 9,99  
BRYAT 460,50 62.028.980 % 9,98  
ALCAR 281,10 37.470.269 % 9,98  
OTKAR 260,20 428.846.481 % 9,97  
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Yarım 1.482 1.521 -16,83  
Çeyrek 743 760 -8,42  
Gümüş.Ons 25,84 25,88 -0,11  
Gümüş Gr. 6,35 6,36 -0,08  
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