***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCUYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 25.12.2020Genel Kurul Tarihi 19.01.2021Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 18.01.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe KADIKÖYAdres Caddebostan Mah. Noter Sok. Taşkın Apt. No: 16 D: 2 Kadıköy/İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi2 - Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçilmesi,4 - Dönem içinde istifa eden Yönetim Kurulu üyelerinin yerine boş kalan yönetim kurulu üyelikleri için yeni üyelerin seçilmesi,5 - Dilek ve öneriler, kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 AYH- 2020 OUGK Davet (4).pdf - İlan MetniEK: 2 AYH- 2020 OUGK-Bilgilendirme Dokümanı FİNAL.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 19.01.2021 Salı günü saat 14:00 da şirket merkezinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilmiş, gündemde yer alan konular görüşülüp karara bağlanmış, toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.Saygılarımızla.Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 ATLANTİS TUTANAK.pdf - TutanakEK: 2 ATLANTİS HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirket yönetim kurulumuz, 18.12.2020 tarihinde yeterli nisap oluşmadığı için ertelenen 18.12.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile ilgili Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.1. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, ayrıca denetimden sorumlu komitenin de görüşü alınarak, şirketimizin 01/01/2020 – 31/12/2020 tarihli hesap döneminde Konsolide Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporlarının denetlenmesi, finansal tabloların bağımsız denetimi faaliyetinin gerçekleştirilmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, SER-BERKER BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin belirlenmesine,2. Keyfiyetin yapılacak ilk genel kurul toplantısında şirketimiz genel kurul onayına sunulmasına,3. Onayı takip Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne tescil ve ilan ettirilmesine karar verilmesine,Toplantıya katılanların OY BİRLİĞİ ile karar verilmiştir.24.12.2020 tarihinde ilgili yönetim kurulu kararının tescili ve ticaret sicil gazetesi yayımı için gerekli başvurular yapılmıştır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903376BIST