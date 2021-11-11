***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURULU 20 ARALIK 2021 TARİHİNDE YAPILACAKTIR.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 11.11.2021Genel Kurul Tarihi 20.12.2021Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.12.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe KADIKÖYAdres Caddebostan Mahallesi Noter Sokak Taşkın Apt. No:16 Daire:2 Kadıköy – İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.3 - 01.01.2020–31.12.2020 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi, Genel Kurul'un onayına sunulması.4 - 01.01.2020–31.12.2020 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması.5 - 01.01.2020–31.12.2020 hesap dönemine ait mali tabloların ayrı ayrı okunması, görüşülmesi, Genel Kurul'un onayına sunulması.6 - Sermayenin üçte ikisinden fazlasının karşılıksız kalması nedeniyle TTK 376/2 uyarınca yönetim kurulunun zararın sebebi ve mali bünyenin iyileştirilmesi için uygun gördüğü iyileştirici önlemlerin Genel Kurula sunulması, müzakere edilmesi ve değerlendirilmesi.7 - Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin, şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.8 - Yönetim Kurulu'nun 01.01.2020–31.12.2020 hesap dönemi için kar dağıtımı hakkındaki önerisinin okunması ve kar dağıtımı (kar dağıtılıp/dağıtılmaması) konusunun görüşülmesi.9 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçilmesi.10 - Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 7. maddesinin değişikliği hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi.11 - Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve Kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda Şirket ortaklarının bilgilendirilmesi.12 - 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılı için yapılacak bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi.13 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hususunda Genel Kurulun bilgilendirilmesi.14 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur hakkı ve ücretinin tespiti.15 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi.16 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi.17 - Dilek ve öneriler, kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 ATSYH GK DAVET VE GÜNDEM 2020.pdf - İlan MetniEK: 2 ATSYH - BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 ATSYH - VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 TADİL METNİ MD7.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEk AçıklamalarYönetim Kurulumuz,1- Yönetim Kurulumuzun Şirketimiz genel kurulunu 2020 yılı faaliyetleri ile ilgili ola