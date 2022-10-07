***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel kurul kararları tescil olmuştur.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 10.08.2022Genel Kurul Tarihi 09.09.2022Genel Kurul Saati 15:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 08.09.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe KADIKÖYAdres Caddebostan Mahallesi Noter Sokak Ahter Apt. No:15/17 Kapı No:2 Kadıköy – İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi.2 - Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.3 - 01.01.2021–31.12.2021 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi, Genel Kurul'un onayına sunulması.4 - - 01.01.2021–31.12.2021 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, görüşülmesi.5 - 01.01.2021–31.12.2021 hesap dönemine ait mali tabloların ayrı ayrı okunması, görüşülmesi, Genel Kurul'un onayına sunulması.6 - Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin, şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.7 - Yönetim Kurulu'nun 01.01.2021–31.12.2021 hesap dönemi için kar dağıtımı hakkındaki önerisinin okunması ve kar dağıtımı (kar dağıtılıp/dağıtılmaması) konusunun görüşülmesi.8 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçilmesi.9 - Şirket'in kayıtlı sermaye sisteminden çıkarılarak esas sermaye sistemine geçilmesi amacıyla, Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 7. maddesinin değişikliği hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi.10 - Yönetim Kurulu üye seçiminin yapılması ve görev süresinin belirlenmesi.11 - Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve Kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda Şirket ortaklarının bilgilendirilmesi.12 - 2021 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılı için yapılacak bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi.13 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hususunda Genel Kurulun bilgilendirilmesi.14 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur hakkı ve ücretinin tespiti.15 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi.16 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi.17 - Dilek ve öneriler, kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 1- Toplantı Başkanlığı'na Necdet Deniz, Yazmanı olarak Namık Kemal Korkmaz ve Sayman olarak Mehmet Ateşli'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.2- Genel kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verildi.3- TTK ve SPK çerçevesinde 01.01.2021–31.12.2021 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Genel Kurul'da okunup, görüşe açılağı ve onaya sunulacağı belirtildi. Toplantı Başkanı Necdet Deniz, faaliyet raporunun ve gündemin 4 ve 5'inci maddelerinde görüşülecek bağımsız denetim raporu ve mali tabloların yasal süreler içerisinde KAP'ta ve Şirket internet sitesinde (www.atlantisholding.com.tr) yayınlandığı ve birer nüshası katılanlara sunulduğu için ayrıca okunmayarak müzakereye ve oylamaya geçilmesini önerdi ve yapılan oylama ile öneri katılanların oybirliği ile kabul edildi. 2021 yılı Faaliyet Raporu müzakereye açıldı söz alan olmadı ve yapılan oylamada katılanların oybirliği ile kabul edildi.4- TTK ve SPK çerçevesinde 01.01.2021–31.12.2021 hesap dönemine ait, Bağımsız Denetim Raporu ve Görüşünün Genel Kurul'da okunup, görüşe açılağı belirtildi. Gündemin 3'üncü maddesinde kabul edilen öneri doğrultusunda Bağımsız Denetim Raporu ve Görüşü müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Bu madde bilgi amaçlı olduğu için oylama yapılmadı.5- TTK ve SPK çerçevesinde 01.01.2021–31.12.2021 hesap dönemine ait 2021 yılına ait, Türkiye Muhaseebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TMS/TFRS) uyumlu olarak hazırlanan konsolide mali tablolar ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan 2021 yılına ait yasal mali tabloların ayrı ayrı Genel Kurul'da katılanların oybirliği ile kabul edildi.6- TTK hükümleri doğrultusunda 2021 yılı içinde görev alan yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, kendi ibralarında oylamaya iştirak etmeksizin, toplantıya katılan diğer ortakların kabul oyları ve oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.7- Yönetim Kurulu'nun 2021 dönemi kar dağıtımı hakkındaki önerisi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Net Dönem Karı oluşmuş olmakla birlikte, konsolide finansal tablolarına ve yasal kayıtlara göre geçmiş yıl zararları elde edilen kardan fazla olduğu için, elde edilen karın geçmiş yıllar zararlarından mahsup edilmesi ve mahsup işlemi sonunda dağıtılacak kar kalmadığı için kar dağıtılmaması hususu genel kurulun onayına sunuldu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.8- Yönetim Kurulu tarafından 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, 01.01.2022 – 31.12.2022 tarihli hesap döneminde Konsolide Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporlarının denetlenmesi, finansal tabloların bağımsız denetimi faaliyetinin gerçekleştirilmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, TTK BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin ataması oybirliği ile kabul edildi.9- Şirket yönetim kurulunun 02.03.2022 tarihinde Şirketin esas sermaye sisteminde faaliyetlerine devam etmesi için gerekli ana sözleşme değişikliğini yapmak amacıyla hazırlayıp kabul ettiği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.04.2022 tarih ve E-29833736-110.03.03-19480 sayılı yazısı ile uygun görüş ve T.C. Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı'nın 30.05.2022 tarih ve E-500035491-431.02-00075083676 sayılı yazısı ile izin verdiği, Şirket ana sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 7'nci maddesinin aşağıda yazılı tadil metni ve Şirketin kayıtlı sermaye sisteminden esas sermaye sistemine geçişi hususu bakanlıktan izin alındıgı şekli ile Genel Kurulun onayına sunuldu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.10- Yönetim Kurulu üye seçiminin yapılması ve görev süresinin belirlenmesi için görüşmelere geçildi. Necdet Deniz, Ahmet Mert Gülşen, Berk Çakı, Yasin Karpuz, ve bağımsız üyeliklere Necat Özdöl ile Emir Demirci oy birliği ile yönetim kuruluna 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçildiler.11- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi 4'üncü fıkrası uyarınca üçüncü kişiler lehine verilen TRİ'ler ve Kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hususunda Genel Kurul bilgilendirildi.12- SPK II-19.1 Kar Payı Tebliği Madde 6 kapsamında ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.10 uyarınca, Şirketin Bağış ve Yardım Politikası doğrultusunda dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında genel kurul bilgilendirildi. 2021 yılında hiç bağış yapılmadığı ve politika değişikliği olmadığı açıklandı. 2022 yılında en fazla 10.000-(OnBin) – TL bağış ve yardım yapılabilmesine oybirliği ile karar verildi.13- SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.6.2 uyarınca gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hakkında Genel Kurula bilgi verildi.14- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur hakkı ve ücretinin tespiti maddesine geçildi, Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 500-TL ücret verilmesi diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesi toplantı başkanı tarafından sözlü önerildi başka öneri ve teklşif olmadıgından bu teklif katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.15- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapmadığı ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmadığı veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmediği açıklandı, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde yıl içinde yapılan işlem olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi.16- Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi oylandı ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.17- Dilek ve öneriler maddesinde söz alan olmadı. Bakanlık temsilcisi söz aldı gündemin ve toplantının yönetilmesi açısından toplantı başkanına ve elektronik genel kurulda görülen aksaklıkların giderilmesi için yardımcı oldu.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 07.10.2022Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 ATSYH hazirun_09092022.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 ATSYH 09092022 GK TUTANAK.pdf - TutanakEk AçıklamalarŞirket genel kurulda kabul edilen esas sözleşme değişikliği ile kayıtlı sermaye sisteminden çıkarak esas sermaye sistemine geçmeye karar vermiş olup tescil ile birlikte esas sermaye sistemine geçilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069154BIST