Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

11.07.2023 15:05
***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Kurul İkinci Toplantısı 10 Ağustos 2023 tarihinde yapılacaktır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 11.07.2023
Genel Kurul Tarihi 10.08.2023
Genel Kurul Saati 15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 09.08.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KADIKÖY
Adres Bostancı Mah. Bağdat Cad. Çatalçeşme Palas B Blok N478 İç Kapı N16 Kadıköy – İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi.
2 - Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3 - 01.01.2022–31.12.2022 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi, Genel Kurul'un onayına sunulması.
4 - 01.01.2022–31.12.2022 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, görüşülmesi.
5 - 01.01.2022–31.12.2022 hesap dönemine ait mali tabloların ayrı ayrı okunması, görüşülmesi, Genel Kurul'un onayına sunulması.
6 - Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin, şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
7 - Yönetim Kurulu'nun 01.01.2022–31.12.2022 hesap dönemi için kar dağıtımı hakkındaki önerisinin okunması ve kar dağıtımı (kar dağıtılıp/dağıtılmaması) konusunun görüşülmesi.
8 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçilmesi.
9 - Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve Kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda Şirket ortaklarının bilgilendirilmesi.
10 - 2022 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılı için yapılacak bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi.
11 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hususunda Genel Kurulun bilgilendirilmesi.
12 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur hakkı ve ücretinin tespiti.
13 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi.
14 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi.
15 - Dilek ve öneriler, kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 ATSYH GK DAVET VE GÜNDEM 2022 II. TOPLANTI.docx.pdf - İlan Metni
EK: 2 ATSYH - BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 2022 II. TOPLANTI 2022.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 ATSYH - VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz,
1- 11.07.2023 tarihinde yapılacağı ortaklarımıza yasal davet yoluyla duyurulmuş olan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının, ilk toplantı için gerekli yasal toplantı nisabı sağlanamadığından T.C. Ticaret Bakanlığı temsilcisi tarafından tehir edilmesi nedeniyle Şirketimiz Yönetim Kurulunun, Şirketimiz Genel Kurulu'nu, toplantı nisabı aranmaksızın yapılacak olağan ikinci toplantıya, 2022 yılı faaliyetlerini ve aşağıda yazılı gündemde belirtilmiş konuları görüşmek ve bir karara bağlamak üzere davet etmesine,
2- 2022 Yılı Olağan Genel Kurulu'nun 10 Ağustos 2023 Perşembe günü Saat:15.00'da Bostancı Mah. Bağdat Cad. Çatalçeşme Palas B Blok N478 İç Kapı N16 Kadıköy – İSTANBUL adresinde toplanmasına,
karar vermiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170405


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:046.360
Değişim :  1,42% |  89,09
Açılış :  6.270  
Önceki Kapanış :  6.270  
En Düşük
6.235 En Yüksek
6.379
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:04
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IZINV 39,16 161.749.228 % 10,00  
IDEAS 41,80 48.193.003 % 10,00  
DESA 15,07 68.914.939 % 10,00  
DERIM 16,61 46.392.302 % 10,00  
AYCES 220,30 63.873.158 % 9,99  
daha fazla
17:04 Alış Satış %  
Dolar 26,1033 26,1086 % 0,08  
Euro 28,6733 28,6811 % 0,10  
Sterlin 33,5836 33,7520 % 0,37  
Frank 29,4742 29,6517 % 0,40  
Riyal 6,9386 6,9734 % 0,05  
daha fazla
17:04 Alış Satış %  
Altın Ons 1.933 1.934 7,77  
Altın Gr. 1.621 1.621 5,59  
Cumhuriyet 10.812 10.976 36,00  
Tam 10.455 10.649 7,00  
Yarım 5.227 5.349 4,00  
Çeyrek 2.622 2.675 2,00  
Gümüş.Ons 23,16 23,19 0,04  
Gümüş Gr. 19,40 19,42 0,00  
B. Petrol 78,22 78,22 0,53  
Seans Raporu 17:04
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru