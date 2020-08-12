***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Özet Bilgi Şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında asgari toplantı nisabının mevcut olmadığının anlaşılması üzerine ertelenmiştir.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniŞirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında asgari toplantı nisabının mevcut olmadığının anlaşılması üzerine,toplantı yapılamamış ve ertelenmiş olması nedeniyle.İptal Edilen SüreçKar Payı Dağıtımhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868483BIST