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***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi

07.10.2021 19:41



***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Süreç İptal Nedeni
Yönetim kurulumuz 29.12.2020 tarihli kararını iptal edip "kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresini" 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde yeniden belirlemeye karar verdiği için yeni iş süreci başlatılatılacaktır. Bu nedenle başlatılan bu süreç iptal edilmiiştir.
İptal Edilen Süreç
Kayıtlı Sermaye Tavanı





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968249


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YEOTK 91,30 59.480.219 % 10,00  
VKFYO 6,49 28.227.372 % 10,00  
YUNSA 17,60 27.534.141 % 10,00  
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