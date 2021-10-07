***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniYönetim kurulumuz 29.12.2020 tarihli kararını iptal edip "kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresini" 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde yeniden belirlemeye karar verdiği için yeni iş süreci başlatılatılacaktır. Bu nedenle başlatılan bu süreç iptal edilmiiştir.İptal Edilen SüreçKayıtlı Sermaye Tavanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968249BIST