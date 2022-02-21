***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
21.02.2022 21:47
***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021 - 31.12.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
GÖZTEPE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021 IV.DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ (KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ)
Mali Tablonun Verilme Tarihi
21/02/2022
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2021 - 31.12.2021 dönemine ait Gelir Tablosu, Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
Gelir tablosu sadece Atlantis Yatırım Holding. A.Ş'nin faaliyet sonuçlarını yansıtmaktadır, konsolide sonuçları içermemektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003307
BIST
18:052.038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.038
|
2.061
En Düşük
2.015
18:0513,7670
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1044
|Açılış
|: 13,6430
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6380
|
13,8268
En Düşük
13,6330
18:0515,5845
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1057
|Açılış
|: 15,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4300
|
15,6200
En Düşük
15,4300
18:05846,88
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 9,63
|Açılış
|: 846,88
|
|Önceki Kapanış
|: 837,25
|
849,11
En Düşük
835,73
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MEDTR
|43,78
|29.166.556
|% 250,00
|
|TSGYO
|3,39
|31.576.586
|% 0,00
|
|TRGYO
|5,84
|78.078.833
|% 0,00
|
|TTRAK
|234,20
|336.908.767
|% 0,00
|
|VAKBN
|3,78
|74.334.142
|% 0,00
|
|TSGYO
|3,39
|31.576.586
|% 0,00
|
|TRGYO
|5,84
|78.078.833
|% 0,00
|
|TTRAK
|234,20
|336.908.767
|% 0,00
|
|VAKBN
|3,78
|74.334.142
|% 0,00
|
|VESBE
|7,26
|36.343.901
|% 0,00
|
|THYAO
|29,44
|5.233.791.359
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,73
|1.456.223.660
|% 0,00
|
|EREGL
|28,86
|1.286.016.909
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,05
|1.152.612.627
|% 0,00
|
|GARAN
|11,80
|994.316.539
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,05
|1.152.612.627
|% 0,00
|
|THYAO
|29,44
|5.233.791.359
|% 0,00
|
|KARSN
|3,99
|657.344.788
|% 0,00
|
|ODAS
|1,36
|197.967.128
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,73
|1.456.223.660
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7510
|13,7670
|% 0,76
|
|Euro
|15,5504
|15,5845
|% 0,68
|
|Sterlin
|18,6152
|18,7085
|% 0,46
|
|Frank
|14,9325
|15,0225
|% 0,57
|
|Riyal
|3,6496
|3,6679
|% 0,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.910
|3,96
|
|Altın Gr.
|844
|844
|6,52
|
|Cumhuriyet
|5.532
|5.616
|-7,00
|
|Tam
|5.504
|5.641
|-10,90
|
|Yarım
|2.660
|2.729
|-5,27
|
|Çeyrek
|1.334
|1.364
|-2,64
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,22
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|10,70
|10,72
|0,18
|
|B. Petrol
|94,71
|94,71
|1,72
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59DAGI
Yüzde 4.61 oranında artışla 2.95 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 494, 359 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 58 artarak (% 0.42 ) 2, 268
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17:58
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, KARSN, THYAO
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17:58XU100
Endeks 2, 038 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 29 üstünde . İşlem hacmi 24, 962.00 milyon TL de
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17:58MEPET
Yüzde 4.15 oranında artışla 2.26 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 810, 108 adet işlem