***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2022 - 30.06.2022Mali Tablonun Verildiği OtoriteGÖZTEPE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜMali Tablonun Verilme Nedeni2022 II.DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ (KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ)Mali Tablonun Verilme Tarihi15/08/2022AçıklamalarŞirketimizin 01.01.2022 - 30.06.2022 dönemine ait Gelir Tablosu, Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.Gelir tablosu sadece Atlantis Yatırım Holding. A.Ş'nin faaliyet sonuçlarını yansıtmaktadır, konsolide sonuçları içermemektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055598BIST