***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
15.08.2022 18:38
***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2022 - 30.06.2022
Mali Tablonun Verildiği Otorite
GÖZTEPE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2022 II.DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ (KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ)
Mali Tablonun Verilme Tarihi
15/08/2022
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2022 - 30.06.2022 dönemine ait Gelir Tablosu, Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
Gelir tablosu sadece Atlantis Yatırım Holding. A.Ş'nin faaliyet sonuçlarını yansıtmaktadır, konsolide sonuçları içermemektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055598
BIST
18:052.857
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -7,07
|Açılış
|: 2.875
|
|Önceki Kapanış
|: 2.864
|
2.885
En Düşük
2.845
18:0517,9685
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0364
|Açılış
|: 18,0160
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9920
|
17,9721
En Düşük
17,8981
18:0518,2592
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -0,1417
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4450
|
18,4337
En Düşük
18,2380
18:051.026,68
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -12,70
|Açılış
|: 1.026,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.039,38
|
1.040,84
En Düşük
1.023,91
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CMENT
|41,20
|2.640.220
|% 9,98
|
|CMBTN
|240,30
|5.927.480
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,73
|268.946.113
|% 9,97
|
|MANAS
|26,08
|74.629.422
|% 9,95
|
|COSMO
|22,98
|5.398.622
|% 9,95
|
|KAPLM
|60,75
|2.265.521
|% -10,00
|
|BARMA
|43,12
|548.379.772
|% -9,98
|
|GZNMI
|62,85
|81.376.542
|% -9,96
|
|INTEM
|80,15
|6.087.179
|% -8,45
|
|VKFYO
|5,91
|22.709.140
|% -7,08
|
|THYAO
|63,60
|5.281.619.548
|% 1,92
|
|AKBNK
|10,22
|1.871.830.199
|% 2,20
|
|GSRAY
|6,64
|1.721.093.114
|% 0,91
|
|ODAS
|4,44
|1.668.958.134
|% 9,90
|
|GARAN
|18,30
|1.668.400.808
|% 3,10
|
|ODAS
|4,44
|1.668.958.134
|% 9,90
|
|EKGYO
|3,52
|1.328.367.923
|% -0,56
|
|YKBNK
|5,48
|1.576.658.518
|% 0,74
|
|GSRAY
|6,64
|1.721.093.114
|% 0,91
|
|DOHOL
|4,39
|1.082.276.836
|% -5,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9599
|17,9640
|% 0,18
|
|Euro
|18,2407
|18,2613
|% -0,76
|
|Sterlin
|21,5861
|21,6944
|% -0,50
|
|Frank
|18,8902
|19,0040
|% -0,43
|
|Riyal
|4,7677
|4,7916
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-24,15
|
|Altın Gr.
|1.028
|1.028
|-11,58
|
|Cumhuriyet
|6.860
|6.964
|-78,00
|
|Tam
|6.891
|6.959
|-33,00
|
|Yarım
|3.357
|3.402
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.684
|1.701
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,24
|20,26
|-0,60
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,72
|-0,31
|
|B. Petrol
|94,78
|94,78
|-3,37
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -20, 55 kaybederek (% -0.67 ) 3, 066
-
17:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ODAS, EKGYO, YKBNK
-
17:59XU100
Endeks 2, 856 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 28 altında . İşlem hacmi 36, 933.00 milyon TL de
-
17:59MEGAP
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 2.87 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 647, 368 adet işlem
-
17:59MEGAP
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 2.87 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 647, 368 adet işlem