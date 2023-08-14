***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
14.08.2023 18:17
***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2023-30.06.2023
Mali Tablonun Verildiği Otorite
SULTANBEYLİ VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2023 II.DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ (KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ)
Mali Tablonun Verilme Tarihi
14/08/2023
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2023 - 30.06.2023 dönemine ait Gelir Tablosu, Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
Gelir tablosu sadece Atlantis Yatırım Holding. A.Ş'nin faaliyet sonuçlarını yansıtmaktadır, konsolide sonuçları içermemektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185303
BIST