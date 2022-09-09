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***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

09.09.2022 18:18
***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim


***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul 2021 yılı karının dağıtılmamasına karar vermiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 22.06.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 09.09.2022
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREATLA00014 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, ATSYH, TRAATSYO91Q3 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREATLA00014 0 0
B Grubu, ATSYH, TRAATSYO91Q3 0 0

Ek Açıklamalar
Şirketimizin, Türk Ticaret Kanunu (T.T.K.) ve Sermaye Piyasası Kanunu (S.P.K.) hükümleri çerçevesinde, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TMS/TFRS) uyumlu olarak hazırlanan ve TTK Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından bağımsız denetimi yapılan 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarına göre 1.358.289,00-TL Net Dönem Karı, azınlık payları hariç 795.606,00 TL Net Dönem Karı ve T.T.K. ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na (yasal kayıtlar) uygun düzenlenen finansal tablolarına göre 885.709,93-TL Net Dönem Karı oluşmuştur.
Bununla birlikte, konsolide finansal tablolarına ve yasal kayıtlara göre geçmiş yıl zararları elde edilen kardan fazla olduğu için, elde edilen karın geçmiş yıllar zararlarından mahsup edilmesi ve mahsup işlemi sonunda dağıtılacak kar kalmadığı için, Şirketimizin Genel Kurulu, kar dağıtılmamasına karar vermiştir.

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 8.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 225.938,19
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi İmtiyaz yoktur.

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 1.814.174 1.185.080,37
4. Vergiler ( - ) 455.885 299.370,44
5. Net Dönem Kârı 1.358.289 885.709,93
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 8.268.811 3.216.859,35
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 0 0 0 0 0
B Grubu 0 0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0 0 0





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062088


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Cumhuriyet 6.737 6.839 9,00  
Tam 6.758 6.851 22,00  
Yarım 3.293 3.349 11,00  
Çeyrek 1.652 1.673 4,00  
Gümüş.Ons 18,81 18,87 0,31  
Gümüş Gr. 11,03 11,04 0,16  
B. Petrol 92,28 92,28 3,13  
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