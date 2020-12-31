***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi KAYITLI SERMAYE TAVANI İŞLEMLERİ HAKKINDAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 29.12.2020İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 40.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 40.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7Ek AçıklamalarŞirket yönetim kurulumuz, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, şirket merkezinde yönetim kurulu başkanı Necdet DENiZ başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.1- Mevcut 40.000.000-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresi 2020 yılı sonunda dolduğundan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği" çerçevesinde şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı muhafaza edilerek kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2020-2024 y1llarını kapsayacak şekilde 5 yıl süre ile belirlenmesine ve bu konuda SPK'ya gerekli başvurunun yapılmasına2- Esas sözleşmenin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 7. Maddesinin tadil metninde de degiştirilmesine,3- Esas sözleşme degişikliğine ilişkin gerekli izinlerin alınabilmesi için SPK ardındanT.C. Ticaret Bakanlığı'na başvurulmasına,4- Gerekli izinlerin alınmasını takiben esas sözleşme değişikliğinin Genel Kurul'un onayına sunulmasına ve gerekli diğer işlemlerin ikmalineToplantıya katılanların OY BiRLiĞi ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896160BIST