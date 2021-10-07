***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı geçerilik süresi 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenecektir.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 07.10.2021İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 40.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 40.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7Ek AçıklamalarYönetim kurulumuz bugün yapmış olduğu toplantıda, 29.12.2020 tarihli kararı ile başlatmış olduğu kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde belirlediği kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresi belirleme sürecini iptal etmiş ve yeni bir karar ile aşağıdaki gibi kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde yeni bir "kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresi belirleme" süreci başlatmıştır.Yönetim kurulumuz toplantıda,1- Mevcut 40.000.000.-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresi 2020 yılı sonunda dolduğundan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-18.1 "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği" çerçevesinde Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı muhafaza edilerek kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıl süre ile belirlenmesine ve bu konuda SPK'na gerekli başvurunun yapılmasına,2- Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 7. maddesinin tadil metninde de değiştirilmesine,3- Esas sözleşmemizde gerekli değişikliklerin yapılabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünü ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznini almak amacıyla gerekli başvuruların yapılmasına,4- Gerekli izinlerin alınması şartıyla, esas sözleşme tadilinin yapılacak ilk genel kurulda Genel Kurulun onayına sunulmasına,oy birliği ile karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968378BIST