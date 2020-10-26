***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
26.10.2020 10:45
***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul Başkanlığı tarafından bildirilen yazıya istinaden Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği uyarınca kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir. Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağanüstü fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883685
BIST
13:351.177
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -13,85
|Açılış
|: 1.184
|
|Önceki Kapanış
|: 1.191
|
1.184
En Düşük
1.165
13:358,0656
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,0985
|Açılış
|: 8,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9620
|
8,0669
En Düşük
7,9313
13:359,5372
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0880
|Açılış
|: 9,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,5491
En Düşük
9,4241
13:35492,64
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 5,44
|Açılış
|: 492,64
|
|Önceki Kapanış
|: 487,20
|
493,23
En Düşük
484,83
BIST En Aktif Hisseler13:35
|KARTN
|1.362,00
|164.724.603
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,63
|1.625.238
|% 10,00
|
|LINK
|48,48
|5.471.404
|% 9,98
|
|EUYO
|6,61
|2.127.607
|% 9,98
|
|OZRDN
|9,15
|2.420.825
|% 9,98
|
|ARTI
|7,83
|423.258
|% -10,00
|
|DAGHL
|17,82
|1.130.839
|% -10,00
|
|EMNIS
|24,30
|577.149
|% -10,00
|
|EUKYO
|3,33
|784.178
|% -10,00
|
|CASA
|32,62
|301.687
|% -9,99
|
|TSKB
|1,87
|1.298.631.153
|% 2,75
|
|GARAN
|6,93
|517.683.693
|% -1,98
|
|FENER
|39,10
|512.257.774
|% 3,00
|
|SISE
|6,64
|451.065.527
|% -2,50
|
|KRDMD
|3,49
|417.477.615
|% 0,29
|
|TSKB
|1,87
|1.298.631.153
|% 2,75
|
|SKBNK
|1,89
|373.422.575
|% 1,07
|
|EKGYO
|1,76
|262.142.052
|% -3,30
|
|KRDMD
|3,49
|417.477.615
|% 0,29
|
|IHLAS
|1,25
|144.016.683
|% -2,34
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0610
|8,0656
|% 1,24
|
|Euro
|9,5297
|9,5372
|% 0,93
|
|Sterlin
|10,4827
|10,5352
|% 1,16
|
|Frank
|8,8400
|8,8932
|% 0,73
|
|Riyal
|2,1408
|2,1515
|% 1,08
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.902
|1.902
|0,22
|
|Altın Gr.
|492
|492
|5,09
|
|Cumhuriyet
|3.253
|3.303
|46,00
|
|Tam
|3.242
|3.322
|32,23
|
|Yarım
|1.567
|1.607
|15,59
|
|Çeyrek
|786
|804
|7,79
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,26
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|-0,04
|
|B. Petrol
|41,19
|41,19
|-0,88
|