***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
21.02.2022 11:19
***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin talebine istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri" başlıklı 8. maddesi gereğince Şirketimizce kamuya açıklanmamış özel bir durumumuz bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003088
BIST
15:422.031
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,65
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032
|
2.061
En Düşük
2.021
15:4213,6383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0095
|Açılış
|: 13,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6380
|
13,7427
En Düşük
13,5805
15:4215,4774
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0122
|Açılış
|: 15,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4300
|
15,5307
En Düşük
15,4133
15:42830,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -1,76
|Açılış
|: 830,53
|
|Önceki Kapanış
|: 832,47
|
840,30
En Düşük
825,14
BIST En Aktif Hisseler15:42
|LKMNH
|14,63
|37.777.366
|% 10,00
|
|DERHL
|5,72
|25.912.038
|% 10,00
|
|OTKAR
|455,90
|309.573.284
|% 9,99
|
|MERIT
|37,14
|38.140.722
|% 9,95
|
|AVHOL
|6,21
|13.985.810
|% 8,19
|
|BASCM
|3,08
|50.727
|% -35,83
|
|CEOEM
|15,31
|17.365.089
|% -9,99
|
|PKENT
|519,20
|1.093.435
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,24
|1.356.159
|% -9,97
|
|SANEL
|8,07
|3.339.103
|% -9,93
|
|THYAO
|29,32
|3.381.544.574
|% -0,27
|
|KRDMD
|11,69
|933.741.053
|% -0,43
|
|YKBNK
|4,04
|811.157.804
|% 0,25
|
|GARAN
|11,82
|716.902.267
|% -0,17
|
|EREGL
|28,42
|710.988.864
|% 0,28
|
|YKBNK
|4,04
|811.157.804
|% 0,25
|
|ODAS
|1,35
|159.907.834
|% -0,74
|
|THYAO
|29,32
|3.381.544.574
|% -0,27
|
|KARSN
|3,87
|357.435.929
|% 6,61
|
|KRDMD
|11,69
|933.741.053
|% -0,43
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6363
|13,6383
|% -0,07
|
|Euro
|15,4682
|15,4774
|% 0,08
|
|Sterlin
|18,5202
|18,6130
|% 0,10
|
|Frank
|14,8143
|14,9035
|% 0,41
|
|Riyal
|3,6253
|3,6435
|% -0,02
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|-0,92
|
|Altın Gr.
|831
|831
|-1,74
|
|Cumhuriyet
|5.524
|5.607
|-16,00
|
|Tam
|5.497
|5.634
|-18,13
|
|Yarım
|2.657
|2.725
|-8,77
|
|Çeyrek
|1.333
|1.363
|-4,38
|
|Gümüş.Ons
|23,75
|23,78
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|10,41
|10,42
|-0,09
|
|B. Petrol
|91,62
|91,62
|0,23
|
Seans Raporu
15:42
daha fazla
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15:57KLGYO
Yüzde -5.22 oranında düşüşle 1.09 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 624, 280 adet işlem
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15:54AYDEM
Yüzde -3.06 oranında düşüşle 7.92 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 921, 518 adet işlem
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15:53XU100
Endeks 2, 032 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 03 altında . İşlem hacmi 17, 877.00 milyon TL de
-
15:53ATAGY
Yüzde -3.08 oranında düşüşle 5.04 lira fiyatla işlem gören hissede 48, 184 adet işlem
-
15:51DAGI
Yüzde 4.26 oranında artışla 2.94 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 193, 996 adet işlem