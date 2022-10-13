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***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

13.10.2022 08:46
***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri


***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 8'inci maddesine istinaden  
 
Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve/veya miktar hareketine ilişkin olarak
 
 
 
kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071437


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Tam 6.720 6.782 -11,00  
Yarım 3.275 3.315 -5,00  
Çeyrek 1.640 1.658 -3,00  
Gümüş.Ons 18,93 18,97 -0,07  
Gümüş Gr. 11,32 11,34 -0,03  
B. Petrol 92,32 92,32 -0,13  
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