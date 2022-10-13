***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOlağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 8'inci maddesine istinadenŞirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve/veya miktar hareketine ilişkin olarakkamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071437BIST