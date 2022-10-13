***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
13.10.2022 08:46
***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 8'inci maddesine istinaden
Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve/veya miktar hareketine ilişkin olarak
kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071437
BIST
18:053.518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.577
|
|Önceki Kapanış
|: 3.518
|
3.591
En Düşük
3.511
18:0518,5805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0156
|Açılış
|: 18,6780
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,5881
En Düşük
18,5039
18:0518,0608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0389
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,0811
En Düşük
17,9750
18:05997,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,53
|Açılış
|: 997,26
|
|Önceki Kapanış
|: 998,79
|
999,71
En Düşük
993,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|64,05
|69.891.798
|% 0,00
|
|ADEL
|35,38
|13.569.752
|% 0,00
|
|ADESE
|1,01
|66.948.806
|% 0,00
|
|AGESA
|27,18
|16.142.612
|% 0,00
|
|AGYO
|6,60
|39.798.525
|% 0,00
|
|ACSEL
|64,05
|69.891.798
|% 0,00
|
|ADEL
|35,38
|13.569.752
|% 0,00
|
|ADESE
|1,01
|66.948.806
|% 0,00
|
|AGESA
|27,18
|16.142.612
|% 0,00
|
|AGYO
|6,60
|39.798.525
|% 0,00
|
|THYAO
|85,10
|6.617.316.419
|% 0,00
|
|ASELS
|31,62
|3.081.925.201
|% 0,00
|
|SASA
|81,90
|2.818.253.608
|% 0,00
|
|SISE
|28,56
|2.339.738.683
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,20
|2.278.186.605
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,20
|2.278.186.605
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,71
|225.958.509
|% 0,00
|
|KLGYO
|1,67
|217.937.486
|% 0,00
|
|DOHOL
|5,26
|634.409.948
|% 0,00
|
|ODAS
|7,79
|890.840.892
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5786
|18,5805
|% 0,08
|
|Euro
|18,0356
|18,0608
|% 0,22
|
|Sterlin
|20,5308
|20,6338
|% -0,08
|
|Frank
|18,5440
|18,6558
|% 0,05
|
|Riyal
|4,9289
|4,9536
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.668
|1.668
|-5,06
|
|Altın Gr.
|997
|997
|-1,50
|
|Cumhuriyet
|6.704
|6.805
|29,00
|
|Tam
|6.720
|6.782
|-11,00
|
|Yarım
|3.275
|3.315
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.640
|1.658
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,93
|18,97
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,32
|11,34
|-0,03
|
|B. Petrol
|92,32
|92,32
|-0,13
|