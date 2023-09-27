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***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

27.09.2023 09:56
***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri


***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

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Açıklamalar

     Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.15.1 Özel  Durumlar Tebliğinin "Olağan dışı fiyat ve  miktar  hareketleri"  başlığını taşıyan 8'inci maddesi gereğince  yaptığımız  açıklamadır: Borsa İstanbul'da işlem gören Şirketimiz paylarında görülen fiyat ve miktar hareketlerine neden olabilecek  Şirketimizce kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır. 
Saygılarımızla,
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197541


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Yarım 5.540 5.593 -9,00  
Çeyrek 2.762 2.797 -4,00  
Gümüş.Ons 22,80 22,84 -0,03  
Gümüş Gr. 20,00 20,02 0,01  
B. Petrol 92,89 92,89 0,46  
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