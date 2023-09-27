***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
27.09.2023 09:56
***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.15.1 Özel Durumlar Tebliğinin "Olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri" başlığını taşıyan 8'inci maddesi gereğince yaptığımız açıklamadır: Borsa İstanbul'da işlem gören Şirketimiz paylarında görülen fiyat ve miktar hareketlerine neden olabilecek Şirketimizce kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197541
BIST
'
10:328.238
En Düşük
|Değişim
|: -0,05%
|| -4,07
|Açılış
|: 8.275
|
|Önceki Kapanış
|: 8.242
|
8.214
En Yüksek
8.299
10:3227,3031
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0595
|Açılış
|: 27,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2200
|
27,6466
En Düşük
27,1886
10:3228,8830
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0804
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,5824
En Düşük
28,5942
10:321.665,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 2,08
|Açılış
|: 1.665,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.663,31
|
1.687,69
En Düşük
1.660,17
BIST En Aktif Hisseler10:32
|REEDR
|14,96
|6.966.064
|% 10,00
|
|YEOTK
|286,00
|754.125.115
|% 10,00
|
|SELVA
|18,70
|15.070.536
|% 10,00
|
|ALCAR
|1.155,50
|116.350.933
|% 10,00
|
|TARKM
|336,90
|158.195.438
|% 9,99
|
|MIATK
|640,50
|11.094.101
|% -9,99
|
|TUCLK
|72,30
|15.214.306
|% -9,96
|
|KLKIM
|32,00
|31.830.393
|% -8,57
|
|SNKRN
|27,30
|280.289
|% -7,39
|
|SNPAM
|43,42
|802.011
|% -7,14
|
|TUPRS
|164,00
|2.241.635.423
|% -3,36
|
|THYAO
|231,00
|1.677.443.551
|% 1,54
|
|SASA
|49,36
|1.336.001.627
|% -2,16
|
|GESAN
|109,30
|860.985.328
|% 6,01
|
|KONTR
|332,80
|760.176.612
|% 3,84
|
|ZOREN
|5,30
|506.544.992
|% -2,03
|
|KATMR
|2,48
|189.034.957
|% 7,83
|
|EKGYO
|8,19
|507.237.112
|% 2,12
|
|SKBNK
|6,40
|386.549.087
|% -1,54
|
|ADESE
|2,38
|109.443.560
|% -2,46
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,2984
|27,3031
|% 0,22
|
|Euro
|28,8723
|28,8830
|% 0,28
|
|Sterlin
|33,0681
|33,2340
|% 0,25
|
|Frank
|29,6944
|29,8733
|% 0,32
|
|Riyal
|7,2604
|7,2968
|% 0,36
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|-3,33
|
|Altın Gr.
|1.665
|1.665
|2,17
|
|Cumhuriyet
|11.338
|11.509
|-38,00
|
|Tam
|11.047
|11.140
|-18,00
|
|Yarım
|5.540
|5.593
|-9,00
|
|Çeyrek
|2.762
|2.797
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,80
|22,84
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|20,00
|20,02
|0,01
|
|B. Petrol
|92,89
|92,89
|0,46
|