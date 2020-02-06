***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.02.2020 18:23
***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 11.11.2019 tarihli kararı çerçevesinde şirketimiz Atlantis Yatırım Holding A.Ş.'nin %100 hakim ortağı olduğu Or-Na Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Van Et Gıda İç ve Dış Ticaret A.Ş.arasında imzalanan ve 12.11.2019 tarihinde Kamuoyunu Aydınlatma Platformunda (KAP) Özel Durum Açıklaması yapılmış olan Van Et Gıda İç ve Dış Ticaret A.Ş. nin mülkiyetinde olan Van Gevaş ilçesi Edremit-Gürpınar adresinde bulunan üretim tesislerinin Orna Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.' ye kiraya verilmesi hususuna ilişkin sözleşme karşılıklı mutabakata varılarak fesih ile iptal edilmiştir. Kamuoyuna ve paydaşlarımıza duyurulur. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817487
BIST
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En Yüksek
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|29,52
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|GYHOL
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|% 13,71
|
|OLMIP
|4,47
|22.575.114
|% 13,16
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|RYGYO
|9,50
|89.644.768
|% 13,10
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|VESTL
|16,27
|544.138.014
|% 10,08
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|DOKTA
|64,05
|23.080.547
|% -14,94
|
|KRGYO
|3,21
|16.784.390
|% -8,02
|
|UMPAS
|0,61
|135.692
|% -7,58
|
|SALIX
|7,34
|112.780
|% -7,09
|
|SODSN
|14,00
|76.774
|% -6,67
|
|THYAO
|14,74
|2.525.153.976
|% 0,89
|
|ODAS
|2,25
|755.747.044
|% 1,35
|
|SASA
|9,24
|695.777.333
|% -2,33
|
|SISE
|5,59
|683.654.423
|% 1,45
|
|YKBNK
|3,15
|639.903.989
|% 5,00
|
|ODAS
|2,25
|755.747.044
|% 1,35
|
|CEMAS
|1,24
|288.165.306
|% 1,64
|
|KRDMD
|2,94
|611.550.486
|% 1,38
|
|YKBNK
|3,15
|639.903.989
|% 5,00
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|TEKTU
|1,76
|312.662.395
|% 4,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|7,7242
|7,7629
|% -0,28
|
|Frank
|6,1183
|6,1552
|% 0,00
|
|Riyal
|1,5919
|1,5999
|% 0,16
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.564
|1.564
|7,10
|
|Altın Gr.
|301
|301
|1,79
|
|Cumhuriyet
|1.992
|2.023
|11,00
|
|Tam
|1.985
|2.035
|10,04
|
|Yarım
|960
|984
|4,85
|
|Çeyrek
|481
|492
|2,42
|
|Gümüş.Ons
|17,79
|17,83
|0,19
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|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,04
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|B. Petrol
|54,92
|54,92
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