***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.05.2020 20:44
***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz SUPHİ ALPAY'ın vefatı sebebiyle boşalan Bağımsız Yönetim kurulu üyeliğine ,Şirket Yönetim Kurulu'nun 27.05.2020 tarihli toplantısında Kurumsal Yönetim Komitesi'nin tavsiyesi ile SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak Sayın YUNUS BÖLÜKBAŞOĞLU'nun atanmasına, bu atamanın yapılacak olan ilk Genel Kurulda Genel Kurul'un onayına sunulmasına, karar verilmiştir.
Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847075
BIST
18:05104.954
En Yüksek
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|: 1,87%
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|: 103.798
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|3,85
|16.271.837
|% 10,00
|
|GLBMD
|4,07
|4.525.635
|% 10,00
|
|RODRG
|2,64
|929.704
|% 10,00
|
|TAVHL
|20,58
|353.388.060
|% 9,99
|
|THYAO
|12,33
|1.688.618.538
|% 9,99
|
|AYCES
|29,34
|2.064.633
|% -10,00
|
|EKIZ
|9,99
|766.852
|% -10,00
|
|ISBTR
|53.550,00
|1.320.999
|% -10,00
|
|ISATR
|373.422,90
|373.423
|% -10,00
|
|CMENT
|35,20
|6.412.819
|% -9,97
|
|GARAN
|7,64
|1.989.464.646
|% 1,33
|
|THYAO
|12,33
|1.688.618.538
|% 9,99
|
|ASELS
|30,08
|1.020.823.935
|% 2,73
|
|PGSUS
|59,10
|902.118.071
|% 9,95
|
|TUPRS
|83,90
|868.709.804
|% 4,68
|
|EKGYO
|1,43
|377.154.423
|% 5,15
|
|GARAN
|7,64
|1.989.464.646
|% 1,33
|
|GSRAY
|2,87
|544.242.025
|% 6,69
|
|YKBNK
|2,21
|404.700.578
|% 0,91
|
|THYAO
|12,33
|1.688.618.538
|% 9,99
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|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|8,2788
|8,3203
|% 0,42
|
|Frank
|6,9718
|7,0138
|% 0,85
|
|Riyal
|1,7988
|1,8078
|% 1,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.714
|1.715
|3,52
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|Altın Gr.
|373
|373
|4,76
|
|Cumhuriyet
|2.422
|2.452
|21,90
|
|Tam
|2.493
|2.516
|22,60
|
|Yarım
|1.216
|1.230
|11,00
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|Çeyrek
|608
|616
|6,10
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|Gümüş.Ons
|17,28
|17,33
|0,18
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|Gümüş Gr.
|3,76
|3,77
|0,07
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|B. Petrol
|34,79
|34,79
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