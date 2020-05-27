***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağımsız Yönetim Kurulu üyemiz SUPHİ ALPAY'ın vefatı sebebiyle boşalan Bağımsız Yönetim kurulu üyeliğine ,Şirket Yönetim Kurulu'nun 27.05.2020 tarihli toplantısında Kurumsal Yönetim Komitesi'nin tavsiyesi ile SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak Sayın YUNUS BÖLÜKBAŞOĞLU'nun atanmasına, bu atamanın yapılacak olan ilk Genel Kurulda Genel Kurul'un onayına sunulmasına, karar verilmiştir.Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847075BIST