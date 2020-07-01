***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.07.2020 22:12
***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket yönetim kurulumuz, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
1. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, ayrıca denetimden sorumlu komitenin de görüşü alınarak, şirketimizin 01/01/2020 – 31/12/2020 tarihli hesap döneminde Konsolide Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporlarının denetlenmesi, finansal tabloların bağımsız denetimi faaliyetinin gerçekleştirilmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, YEDİTEPE BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin belirlenmesine,
2. Keyfiyetin yapılacak ilk genel kurul toplantısında şirketimiz genel kurul onayına sunulmasına,
3. Onayı takip Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne tescil ve ilan ettirilmesine karar verilmesine,
Toplantıya katılanların OY BİRLİĞİ ile karar verilmiştir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853920
BIST
18:05115.315
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -1.209,80
|Açılış
|: 117.168
|
|Önceki Kapanış
|: 116.525
|
117.358
En Düşük
115.123
18:056,8512
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0018
|Açılış
|: 6,8670
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|Önceki Kapanış
|: 6,8600
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6,8574
En Düşük
6,8428
18:057,7090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0110
|Açılış
|: 7,7200
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|Önceki Kapanış
|: 7,6850
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7,7294
En Düşük
7,6689
18:05389,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -2,52
|Açılış
|: 389,94
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|Önceki Kapanış
|: 392,46
|
394,40
En Düşük
387,77
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|3,63
|13.686.770
|% 10,00
|
|AYEN
|6,06
|113.300.278
|% 9,98
|
|KENT
|565,10
|13.786.537
|% 9,98
|
|AKMGY
|39,92
|4.656.408
|% 9,97
|
|CMBTN
|66,20
|16.428.177
|% 9,97
|
|ISBTR
|49.000,00
|706.323
|% -8,11
|
|ULAS
|5,42
|7.329.564
|% -7,98
|
|UZERB
|5,02
|178.280
|% -7,04
|
|MERIT
|23,50
|89.130
|% -6,00
|
|GLRYH
|13,28
|18.168.609
|% -5,75
|
|KRDMD
|3,23
|2.131.426.677
|% -0,62
|
|GARAN
|8,30
|1.327.592.830
|% -1,89
|
|ASELS
|32,76
|1.309.038.718
|% 0,86
|
|THYAO
|12,30
|1.294.980.700
|% -1,76
|
|ODAS
|2,53
|1.070.837.183
|% 2,02
|
|KRDMD
|3,23
|2.131.426.677
|% -0,62
|
|EKGYO
|2,02
|998.850.353
|% -1,46
|
|ODAS
|2,53
|1.070.837.183
|% 2,02
|
|DOHOL
|2,19
|833.363.813
|% 4,29
|
|SKBNK
|1,50
|495.627.629
|% 3,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5172
|8,5599
|% 0,50
|
|Frank
|7,2122
|7,2557
|% 0,09
|
|Riyal
|1,8204
|1,8295
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|-9,89
|
|Altın Gr.
|390
|390
|-2,45
|
|Cumhuriyet
|2.527
|2.548
|-8,70
|
|Tam
|2.601
|2.615
|-8,90
|
|Yarım
|1.264
|1.279
|-4,30
|
|Çeyrek
|632
|640
|-2,20
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,07
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,97
|3,98
|-0,04
|
|B. Petrol
|41,93
|41,93
|0,66
|
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