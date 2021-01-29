***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Atlantis Yatırım Holding A.Ş.'nin 2019 yilina ait kotta kalma ucreti ile ilgili hakkimizda baslatilan Istanbul 23. Icra Dairesi 2019/23749 esas nolu dosya borcumuz kapatilmistir.Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906509BIST