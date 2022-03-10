***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Balkaney Gıda Turizm Ticaret A.Ş. faaliyet gösterdiği Suadiye Mah.Bağdat Caddesi Kazım Kulan Çarşısı N371/50 Kadıköy/İstanbul adresinden, Suadiye Mahallesi Noter Sokak N15-17/A Kadıköy/İstanbul adresine taşınmıştır. Faaliyetlerine bu adreste devam edecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009249BIST