***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız BALKANEY GIDA TURİZM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin Ticaret Unvanı BALKANEY GIDA TURİZM TEKSTİL TİCARET ANONİM ŞİRKETİ olarak değişmiş ve mevcut faaliyet konusuna tekstil eklenmiştir. Değişiklikler 29.06.2022 tarihinde tescil ve aynı tarihli 10609 sayılı TTSG'nde ilan olunmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040194BIST