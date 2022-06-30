***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.06.2022 00:14
***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız BALKANEY GIDA TURİZM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin Ticaret Unvanı BALKANEY GIDA TURİZM TEKSTİL TİCARET ANONİM ŞİRKETİ olarak değişmiş ve mevcut faaliyet konusuna tekstil eklenmiştir. Değişiklikler 29.06.2022 tarihinde tescil ve aynı tarihli 10609 sayılı TTSG'nde ilan olunmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040194
BIST
17:592.402
En Yüksek
|Değişim
|: -3,55%
|| -88,28
|Açılış
|: 2.493
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.494
En Düşük
2.402
17:5916,6192
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0190
|Açılış
|: 16,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7400
|
16,6664
En Düşük
16,5933
17:5917,3542
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0335
|Açılış
|: 17,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,4101
En Düşük
17,3402
17:59972,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,36
|Açılış
|: 972,64
|
|Önceki Kapanış
|: 973,00
|
974,70
En Düşük
970,00
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ORCAY
|18,35
|114.399.779
|% 9,95
|
|COSMO
|11,54
|1.063.045
|% 9,90
|
|RTALB
|6,79
|74.731.359
|% 9,89
|
|TURSG
|5,35
|477.643.532
|% 9,86
|
|ULUSE
|222,70
|24.518.741
|% 9,43
|
|LIDFA
|12,60
|77.381.235
|% -10,00
|
|BASCM
|3,78
|786.808
|% -10,00
|
|MAKIM
|16,94
|443.066.211
|% -9,99
|
|RODRG
|20,08
|9.137.840
|% -9,96
|
|YEOTK
|58,45
|87.030.549
|% -9,94
|
|THYAO
|46,18
|5.042.324.240
|% -3,87
|
|SISE
|20,68
|1.941.516.508
|% -3,45
|
|EREGL
|26,54
|1.633.279.930
|% -3,70
|
|ASELS
|22,68
|1.409.849.753
|% -2,24
|
|AKBNK
|8,02
|1.201.669.338
|% -3,49
|
|EKGYO
|2,53
|585.829.802
|% -3,44
|
|YKBNK
|4,29
|919.476.940
|% -4,03
|
|ODAS
|2,90
|608.444.116
|% -4,92
|
|TSKB
|2,02
|352.494.645
|% -2,42
|
|AKBNK
|8,02
|1.201.669.338
|% -3,49
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6176
|16,6192
|% -0,11
|
|Euro
|17,3356
|17,3542
|% -0,19
|
|Sterlin
|20,1039
|20,2047
|% -0,06
|
|Frank
|17,3489
|17,4534
|% -0,07
|
|Riyal
|4,4197
|4,4419
|% -0,07
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.819
|-0,01
|
|Altın Gr.
|972
|973
|-0,03
|
|Cumhuriyet
|6.500
|6.599
|-26,00
|
|Tam
|6.453
|6.646
|5,00
|
|Yarım
|3.158
|3.250
|3,00
|
|Çeyrek
|1.582
|1.624
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,73
|20,80
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,09
|11,12
|0,01
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,11
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59EGEEN
Yüzde -7.87 oranında düşüşle 2, 303.70 lira fiyatla işlem gören hissede 127, 616 adet işlem
-
17:57YUNSA
Yüzde -8.47 oranında düşüşle 30.68 lira fiyatla işlem gören hissede 814, 940 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -84, 16 kaybederek (% -3.11 ) 2, 623
-
17:56XU100
Endeks 2, 416 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 97 altında . İşlem hacmi 29, 640.00 milyon TL de
-
17:54SEKUR
Yüzde -8.04 oranında düşüşle 13.95 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 173, 557 adet işlem