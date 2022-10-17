***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız OR-NA TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. merkez adresinin, faaliyet gösterdiği Caddebostan Mah. Noter Sokak Taşkın Apt. No :16/2 Kadıköy/İSTANBUL adresinden, Fevzi Çakmak Mah. Numan Sokak Aksoy Kardeşler Apt. N 7 İç Kapı No :1 Pendik/İSTANBUL adresine taşınmasına karar vermiştir. Faaliyetlerine bu adreste devam edecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072555BIST