***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.01.2023 20:19
***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Atlantis Yatırım Holding A.Ş.'nin 2018-2022 yıllarına ait 1.062.819,60-TL vergi borcu, 2016-2022 yıllarına ait 118.686,00-TL SGK borcu bugün Şirketimiz tarafından ödenmiştir. Bu ödemelerle birlikte, Şirketimizin geçmiş dönemlere ait vergi ve SGK borcu kalmamıştır.
Ödemeler Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Necdet Deniz tarafından, Şirketimizin günümüz itibariyle herhangi bir sermaye artırım kararı olmamakla birlikte, Şirketimize ileride yapılabilecek bedelli sermaye artırımlarında kullanılmak üzere, faiz işletilmeme k kaydıyla borç verilmesi suretiyle gerçekleştirilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103292
BIST
18:055.422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 38,20
|Açılış
|: 5.371
|
|Önceki Kapanış
|: 5.384
|
5.453
En Düşük
5.349
18:0518,7976
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0018
|Açılış
|: 19,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0520
|
18,8091
En Düşük
18,7301
18:0520,3437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0561
|Açılış
|: 20,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6700
|
20,3796
En Düşük
20,2399
18:051.161,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 10,86
|Açılış
|: 1.161,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.150,62
|
1.162,47
En Düşük
1.147,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VKING
|38,50
|2.567.681
|% 10,00
|
|SDTTR
|100,20
|181.970.478
|% 9,99
|
|TNZTP
|16,31
|116.275.114
|% 9,98
|
|FLAP
|15,99
|452.101.480
|% 9,97
|
|PKART
|26,04
|16.373.468
|% 9,97
|
|EUHOL
|2,25
|232.724.764
|% -10,00
|
|PRDGS
|9,29
|544.475.599
|% -9,98
|
|ARMDA
|307,10
|26.068.882
|% -7,69
|
|SEGYO
|2,34
|50.178.423
|% -5,65
|
|CMENT
|66,00
|378.663
|% -5,58
|
|THYAO
|154,60
|15.474.378.321
|% 3,69
|
|EREGL
|40,36
|6.705.143.545
|% -0,54
|
|KOZAL
|588,00
|6.222.639.384
|% 4,07
|
|ASELS
|61,70
|5.975.780.094
|% -2,14
|
|KRDMD
|19,32
|5.826.882.715
|% -0,51
|
|EKGYO
|8,43
|3.313.570.602
|% 0,12
|
|YKBNK
|9,70
|3.073.000.798
|% 0,41
|
|KRDMD
|19,32
|5.826.882.715
|% -0,51
|
|ISCTR
|11,62
|2.512.274.686
|% 2,11
|
|AKBNK
|17,59
|3.641.431.437
|% 1,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7926
|18,7976
|% -0,01
|
|Euro
|20,3312
|20,3437
|% 0,28
|
|Sterlin
|23,1692
|23,2854
|% 0,20
|
|Frank
|20,4411
|20,5643
|% 0,11
|
|Riyal
|4,9883
|5,0133
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.920
|16,41
|
|Altın Gr.
|1.162
|1.162
|11,27
|
|Cumhuriyet
|7.807
|7.925
|-32,00
|
|Tam
|7.864
|7.933
|54,00
|
|Yarım
|3.832
|3.882
|26,00
|
|Çeyrek
|1.922
|1.941
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|23,60
|23,64
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|14,29
|14,32
|0,13
|
|B. Petrol
|86,39
|86,39
|1,41
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 30, 07 artarak (% 0.63 ) 4, 826
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ONCSM, PKART, SOKE, VKING, TNZTP, SDTTR, YESIL, IDGYO, YYAPI, VBTYZ
-
17:59
YGYO, TNZTP, ANHYT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
PRDGS, ARMDA, KZBGY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59FENER
Yüzde 5.05 oranında artışla 64.50 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 697, 987 adet işlem