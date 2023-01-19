***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Atlantis Yatırım Holding A.Ş.'nin 2018-2022 yıllarına ait 1.062.819,60-TL vergi borcu, 2016-2022 yıllarına ait 118.686,00-TL SGK borcu bugün Şirketimiz tarafından ödenmiştir. Bu ödemelerle birlikte, Şirketimizin geçmiş dönemlere ait vergi ve SGK borcu kalmamıştır.Ödemeler Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Necdet Deniz tarafından, Şirketimizin günümüz itibariyle herhangi bir sermaye artırım kararı olmamakla birlikte, Şirketimize ileride yapılabilecek bedelli sermaye artırımlarında kullanılmak üzere, faiz işletilmeme k kaydıyla borç verilmesi suretiyle gerçekleştirilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103292BIST