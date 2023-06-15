***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.10.2022 18:17:21Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul tarafından 15.06.2023 09:00:42 tarihinde yapılan KAP açıklamasına istinaden Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören Şirketimiz Atlantis Yatırım Holding A.Ş.'nin Pazar Geçiş Başvurusunun, Kotasyon Yönergesi'nin 8/1-c maddesi koşulunu yerine getirmesi halinde durumunun yeniden değerlendirilmesine karar verildiğinden Şirketimiz, Kotasyon Yönergesi'nin 8/1-c maddesi koşulunu ivedi olarak yerine getirmek üzere çalışmalarına devam edecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158898BIST