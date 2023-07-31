***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.06.2023 02:15:35 ve 28.07.2023 18:28:34Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Atlantis Yatırım Holding A.Ş.'nin 2023 yılı Geçici Vergi borcu bugün ödenmiş olup, Şirketimizin vergi borcu kalmamıştır.Bağlı ortaklıklarımız Or-Na Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.,Naviga Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. ve Balkaney Gıda Turizm Tekstil Ticaret A.Ş.'nin 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu kapsamında yapılandırılan SGK ve Vergi borçlarının 1'inci ve 2'nci taksit ödemeleri bugün yapılmıştır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177839BIST