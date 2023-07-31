***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.07.2023 19:25
***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.06.2023 02:15:35 ve 28.07.2023 18:28:34
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Atlantis Yatırım Holding A.Ş.'nin 2023 yılı Geçici Vergi borcu bugün ödenmiş olup, Şirketimizin vergi borcu kalmamıştır.
Bağlı ortaklıklarımız Or-Na Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.,
Naviga Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. ve Balkaney Gıda Turizm Tekstil Ticaret A.Ş.'nin 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu kapsamında yapılandırılan SGK ve Vergi borçlarının 1'inci ve 2'nci taksit ödemeleri bugün yapılmıştır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177839
BIST
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18:057.217
En Düşük
|Değişim
|: 2,12%
|| 149,68
|Açılış
|: 7.143
|
|Önceki Kapanış
|: 7.067
|
7.117
En Yüksek
7.257
18:0526,9106
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0341
|Açılış
|: 26,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9700
|
27,0282
En Düşük
26,8410
18:0529,5861
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0518
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
29,9501
En Düşük
29,5633
18:051.703,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 10,43
|Açılış
|: 1.704,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.693,14
|
1.708,10
En Düşük
1.689,10
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SMRTG
|64,35
|596.509.957
|% 10,00
|
|HUNER
|11,00
|384.983.489
|% 10,00
|
|ISDMR
|40,48
|836.238.117
|% 10,00
|
|ALFAS
|841,50
|1.430.188.417
|% 10,00
|
|AYDEM
|19,80
|366.840.470
|% 10,00
|
|PCILT
|42,30
|376.337.346
|% -10,00
|
|ITTFH
|4,43
|433.971.996
|% -9,96
|
|OYAYO
|36,52
|15.220.806
|% -9,96
|
|EDIP
|23,68
|5.152.034
|% -9,96
|
|ISKUR
|1.000.000,00
|1.000.000
|% -9,09
|
|EREGL
|41,70
|12.719.789.338
|% 8,42
|
|THYAO
|234,30
|9.249.888.433
|% -0,30
|
|YKBNK
|14,23
|7.779.634.161
|% 2,01
|
|SISE
|53,40
|7.223.588.554
|% 6,93
|
|ASTOR
|111,40
|6.695.661.368
|% 9,97
|
|EKGYO
|8,69
|5.637.401.238
|% 2,24
|
|YKBNK
|14,23
|7.779.634.161
|% 2,01
|
|ZOREN
|4,30
|1.522.911.254
|% 5,91
|
|EREGL
|41,70
|12.719.789.338
|% 8,42
|
|ISCTR
|15,11
|4.431.346.929
|% 0,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8781
|26,9106
|% 0,13
|
|Euro
|29,5794
|29,5861
|% -0,17
|
|Sterlin
|34,4554
|34,6281
|% 0,09
|
|Frank
|30,7809
|30,9663
|% 0,02
|
|Riyal
|7,1460
|7,1818
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.970
|1.970
|10,63
|
|Altın Gr.
|1.704
|1.704
|11,17
|
|Cumhuriyet
|11.348
|11.519
|23,00
|
|Tam
|11.073
|11.177
|34,00
|
|Yarım
|5.541
|5.614
|17,00
|
|Çeyrek
|2.770
|2.807
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|24,78
|24,81
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|21,44
|21,47
|0,42
|
|B. Petrol
|85,18
|85,18
|0,77
|
Seans Raporu
18:05
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17:59FORMT
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