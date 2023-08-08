***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.08.2023 00:06
***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket mali durumundaki bozulmalara bağlı olarak Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Şirket
hisselerinin o tarihteki adıyla Gözaltı Pazarı, şimdiki adıyla Yakın İzleme Pazarında işlem
görmesine karar verilmiştir.
Yönetim Kurulumuz, Şirketimizin olumsuzlukların ortadan kalkmasını müteakip, yeniden Alt Pazar da işlem
görmesini temin etmek amacıyla gerekli olan düzenlemeleri ve baş vuruları yapmak ve
işlemleri takip etmek için Yönetim Kurulu Başkan – Başdanışmanı ünvanıyla
Ankara Barosu'na kayıtlı Avukat Ahmet Kerem ÖZŞAHİN' in tam yetki ile
yetkilendirilmesine oy birliği ile karar vermiştir..
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181826
BIST