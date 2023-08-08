***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket mali durumundaki bozulmalara bağlı olarak Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Şirkethisselerinin o tarihteki adıyla Gözaltı Pazarı, şimdiki adıyla Yakın İzleme Pazarında işlemgörmesine karar verilmiştir.Yönetim Kurulumuz, Şirketimizin olumsuzlukların ortadan kalkmasını müteakip, yeniden Alt Pazar da işlemgörmesini temin etmek amacıyla gerekli olan düzenlemeleri ve baş vuruları yapmak veişlemleri takip etmek için Yönetim Kurulu Başkan – Başdanışmanı ünvanıylaAnkara Barosu'na kayıtlı Avukat Ahmet Kerem ÖZŞAHİN' in tam yetki ileyetkilendirilmesine oy birliği ile karar vermiştir..http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181826BIST